SOK myy Viron Prismat, 13 myymälää siirtyy Coopille

SOK ja Coop Eesti ovat sopineet kaupasta, jossa Virossa toimiva AS Prisma Peremarket ja sen 13 Prisma-myymälää myydään Coop Eestille.
Yrityskaupan toteuttamisen jälkeen SOK ja Coop Eesti tavoittelevat laajaa yhteistyötä SOK:n marketkaupan valikoimassa olevien tuotteiden toimittamiseksi jopa 300 Coop-myymälään Virossa.
Kaupan toteuttaminen vaatii vielä Viron kilpailuviranomaisen hyväksynnän, jonka odotetaan tapahtuvan kuluvan vuoden aikana.
Kaupan vahvistuttua Viron 13 Prismaa muuttuvat Coopin myymälöiksi, ja nykyiset reilut 700 työntekijää siirtyvät Coop Eestin palvelukseen. Kaupan vahvistumiseen asti Prisma-myymälät jatkavat toimintaansa normaalisti. Kaupalla ei ole vaikutusta Original Sokos Hotel Virun toimintaan, joka jatkuu normaalisti.
Coop Eesti on Viron suurin vähittäiskaupan ketju. Sen kauppaverkostoon kuuluu yli 300 myymälää eri puolilla Viroa.
SOK:n pääjohtaja Hannu Krookin mukaan Viron Prismojen liiketoiminta on ollut SOK:lle taloudellisesti kannattavaa.
Kauppaan päädyttiin Krookin mukaan strategisista syistä.
– Meillä oli kaksi vaihtoehtoa: joko investoida itse merkittävästi lisää myymäläverkostoon, tai kasvaa kumppanuuden kautta. Päätimme panostaa kumppanuuteen. Näin investointieurot vapautuvat strategiamme mukaisesti asiakasomistajiemme palveluiden kehittämiseen ja kasvun turvaamiseen kotimaan liiketoiminnassa. Jatkossa hyödyt sekä asiakasomistajille että laajalle kumppaniverkostollemme vain kasvavat, kun voimme toimittaa tuotteita verkostostamme aiemman 13 Prisman sijaan jopa 300 Coopin myymälään, Krook perustelee tiedotteessa.
SOK ja Coop eivät julkistaneet kauppahintaa.