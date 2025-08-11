Verkkouutiset

Soitatko näihin numeroihin? Voi tulla pian kalliiksi

  • Julkaistu 11.08.2025 | 19:17
  • Päivitetty 11.08.2025 | 19:17
  • Älypuhelimet
Muutokset astuvat voimaan lokakuussa.
Puhelinoperaattori Telia alkaa veloittaa erikseen lankapuhelimiin soitetuista puheluista. Yhtiö kertoo asiasta verkkosivuillaan.

Muutos astuu voimaan 1. lokakuuta 2025.

Tähän saakka lankapuhelimiin soittaminen on sisältynyt puhelinliittymien kuukausihintaan. Jatkossa niistä veloitetaan 0,099 euroa minuutilta.

Telian liittymän kuukausihinnat eivät sisällä myöskään puheluita palvelunumeroihin tai erikoishinnoiteltuihin numeroihin. Puheluista veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Kilpailevista operaattoreista myös Elisa on alkanut veloittaa erikseen lankapuhelimiin soitetuista puheluista. Elisalla muutos astui voimaan huhtikuussa. DNA ei ole toistaiseksi tiedottanut alkavansa veloittaa lankapuhelimiin soitetuista puheluista erikseen.

Muutosten taustalla on lankapuhelinten määrän voimakas väheneminen. Lankapuhelimen vähäisyyden vuoksi osa operaattoreista on lopettanut uusien lankapuhelinliittymien myymisen kokonaan. Vanhoja liittymiä on kuitenkin edelleen käytössä jonkin verran.

