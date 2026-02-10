Sitooko hintalappu myyjää? Juristin vastaus voi yllättää

Huomasit kaupan hyllyllä edullisen tuotteen. Kassalla maksun yhteydessä sinulta pyydetäänkin samasta tuotteesta huomattavasti korkeampaa hintaa. Tai ostit kaupasta alennushintaisen tuotteen, mutta sinulta pyydettiinkin siitä täyttä hintaa.

Edellä mainitut tilanteet ovat tyypillisiä esimerkkejä kauppojen hinnoittelussa tapahtuvista virheistä. Monesti tilanne voi tulla vastaan täysin yllättäen. Jos et ole maksutilanteessa valppaana, et välttämättä edes tajua maksaneesi tuotteesta suuremman hinnan kuin luulit maksaneesi.

Miten tilanteessa sitten pitäisi toimia? Onko kuluttajalla oikeus vaatia tuote hintalapussa mainitulla halvemmalla hinnalla siitä riippumatta, että kaupan kassajärjestelmässä tuotteelle olisi määrätty täysin eri hinta?

Kysyimme asiasta Kuluttajaliiton juristilta Viivi Kuosalta. Hänen vastauksensa asiaan on yksiselitteinen.

– Hintalapussa olevan hinnan tulee olla sama kuin kassalla, Viivi Kuosa huomauttaa Verkkouutisille.

Toisin sanoen hintalapun hinta sitoo myyjää. Jos näin ei ole, kuluttaja voi ilmoittaa kuluttaja-asiamiehelle havaitsemastaan lainvastaisesta menettelystä.

– Kuluttaja-asiamies valvoo Suomessa markkinoinnin lainmukaisuutta ja voi esimerkiksi kieltää menettelyn sekä tehostaa määräystään uhkasakolla, Kuosa selventää.

Hänen mukaansa kuluttajalla ei kuitenkaan ole automaattista oikeutta vaatia hintalapussa ilmoitettua edullisempaa hintaa. Ongelmaksi muodostuu se, että asia on tällä hetkellä oikeudellisesti tulkinnanvarainen. Hinta-asiasta voi kuitenkin neuvotella myyjän kanssa.

– Kuluttajaliitto näkee, että kuluttajan pitäisi voida luottaa hintalapussa mainittuun edullisempaan hintaan ja että lainsäädäntöä tulisi selkeyttää tältä osin.

Onko myyjällä oikeus kieltäytyä myymästä tuotetta halvemmalla hinnalla?

Joissain tapauksissa myyjä on voinut kieltäytyä myymästä tuotetta halvemmalla hinnalla vedoten hinnoittelussa sattuneeseen virheeseen. Asian tulkinta vaihtelee tapauskohtaisesti.

– Jos virhe on niin ilmiselvä, että kuluttajan olisi pitänyt se ymmärtää, voi myyjä silloin joka tapauksessa kieltäytyä myymästä tuotetta halvemmalla hinnalla.

Esimerkkinä Kuosa mainitsee tilanteen, jossa tuhannen euron arvoista tuotetta on myyty yhden euron hintaan.

Aina hinnasta ei päästä yhteisymmärrykseen. Miten tällaisessa tilanteessa tulisi toimia?

– Kuluttaja voi olla yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan ja tarvittaessa viedä asian kuluttajariitalautakuntaan.

Asiasta on olemassa konkreettisia esimerkkejä. Kuluttajariitalautakunta antoi vuonna 2024 ratkaisun tapauksessa, jossa kultainen kalvosinnappi oli myyty myyjän verkkokaupan hinnoitteluvirheen takia sadalla eurolla. Myyjä perui nopeasti kaupan vedoten virheeseen ja palautti asiakkaalle rahat. Myyjän mukaan tuotteen oikea hinta oli 600 euroa. Kuluttajariitalautakunta päätyi asiassa myyjän kannalle, sillä kyse oli ilmeisestä virheestä, jonka kuluttajankin olisi pitänyt ymmärtää. Lautakunta huomautti päätöksessään, että pelkän romukullan arvon perusteella nappien markkina-arvo oli myyntihetkellä 300 euroa.

Eräässä toisessa tapauksessa kuluttajan ja myyjän riita koski sitä, että auton myynti-ilmoituksessa hinnaksi oli toimituskuluineen ilmoitettu 3 019 euroa. Myyjä kuitenkin kieltäytyi kaupasta ja ilmoitti auton oikean hinnan olevan 21 890 euroa. Myyjän mukaan ilmoitukseen oli päätynyt virheellinen hinta. Tässäkin tapauksessa lautakunta päätyi myyjän kannalle. Lautakunta huomautti, että myynti-ilmoituksessa olevan hinnan ja auton oikean hinnan välillä oli niin suuri ero, että kuluttajan olisi pitänyt tiedostaa sen virheelliseksi.

Poimintoja videosisällöistämme

Muita vastaavanlaisia tapauksia päätyy kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi säännöllisesti.

Merkataanko hinnat väärin tahallaan?

Virheellinen hinnoittelu herättää säännöllisesti keskustelua. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa jotkut ovat epäilleet, että kaupat ilmoittavat tuotteidensa hintoja tahallaan alakanttiin ja vaativat korkeamman hinnan vain kassalla. Tällä tavoilla myyjä voi onnistua harhauttamaan asiakasta maksamaan korkeamman hinnan, jos hän ei ole maksutilanteessa valppaana.

Kuosan mukaan Kuluttajaliitolla ei ole tietoa tällaisesta ilmiöstä. Myöskään siitä ei ole tarkkaa tietoa, mistä hinnoittelussa tapahtuneet virheet ensisijaisesti johtuvat. On siis vaikea arvioida, kuinka monessa tapauksessa kyse on ollut vilpittömästä vahingosta vai tahallisesta erehdyttämisestä.

Hinnoittelussa tapahtuneet virheet ja epäselvyydet ovat aihe, josta tulee Kuluttajaliitolle yhteydenottoja säännöllisesti. Kuosan mukaan tilanteessa on kuitenkin tapahtunut muutos ja asiasta ei ole viime aikoina tullut palautetta.

LUE MYÖS:

Ostitko puhelimellesi lisäturvan? Todennäköisesti maksat turhasta

Tarjottiinko sinulle 200 euron tv-palvelua? Asiantuntija: Rahasi menevät hukkaan