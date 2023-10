Sisäministeri Mari Rantanen Ylellä: Ruotsin kaltaisesta kehityksestä on viitteitä Suomessa

Ylen Ykkösaamussa vieraillut sisäministeri Mari Rantanen (ps.) toteaa, että Suomessa poliisi on onnistunut puuttumaan katujengien toimintaan kehityksen alkuvaiheessa. Hänen mukaansa suunniteltuja tekoja on kyetty estämään ja katujengien keskeisiä toimijoita on saatu kiinni ja tuomittua.

Katujengirikollisuus ja nuorison väkivaltarikollisuus ovat kuitenkin erillisiä ilmiöitä. Rantasen mukaan vaarana on kuitenkin, että rikoksiin syyllistyneet nuoret ajautuvat katujengien vaikutuspiiriin. Tämä on nähtävillä Ruotsissa, jossa jengeihin värväytyy alaikäisiä tekemään kaikkein raaimpia rikoksia, kuten murhia.

Sisäministerin mukaan keskeisiä syitä katujengiin hakeutumiseen ovat sosiaalinen media, esikuvat, nopean hyödyn ja aseman tavoittelu, yhteisön yhteinen etninen tausta, tuki sekä porukkaan kuuluminen.

Orpon hallitus pyrkii torjumaan jengirikollisuutta selvittämällä Tanskan mallin käytäntöjen soveltamista. Hallitus koventaa rangaistuksia katujengirikollisuuteen liittyvissä rikoksissa, kuten ampuma-aserikoksissa.

Hallitus etsii Rantasen mukaan kaikki tarvittavat kovat ja pehmeät keinot katujengi- ja nuorisorikollisuuteen vastaamiseksi. Sisäministerin mukaan kyse on niin kriminaali- kuin maahanmuuttopolitiikasta.