Sinuhe Wallinheimo: Uskalletaanko keskustassa lyödä tästä vetoa?

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo ottaa kantaa keskustan X-viestipalvelussa julkaistuun videoon, jossa kansanedustaja Tuomas Kettunen vertailee kahvipaketin tämän hetken hintaa viime vuoden hintaan ja tuo esiin arjen kustannusten nousun. Keskustan mukaan keskituloisille tavallisille suomalaisille työssäkäyville tarvittaisiin verohelpotuksia, jotta käteen jäisi vuodessa 500–1000 euroa enemmän elämistä varten.

Wallinheimo kyseenalaistaa keskustan väitteen ja huomauttaa, että ostovoima kohenee mallikkaasti.

– Jää muuten paljon enemmän tämän hallituksen jäljiltä kuin teidän. Ostovoima kohenee mallikkaasti. Lyödäänkö muuten vetoa, että pieni- ja keskituloisten palkansaajien veroprosentit ovat alempana tämän kauden lopussa kuin teidän jälkeen, Wallinheimo toteaa.

– Uskaltaako kukaan kepussa lyödä vetoa?, hän lisää lopuksi.