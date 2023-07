Siltaisku sytytti rajun riidan Venäjän turvallisuusjoukkojen keskuudessa

Ukrainan toinen onnistunut hyökkäys Kertshinsalmen sillalle alle vuosi edellisestä iskusta on johtanut rajuun syyttelyyn Venäjän turvallisuusjoukkojen keskuudessa, kertoo suosittu Telegram-kanava VChK-OGPU, joka on julkaissut erilaisia sisäpiiripaljastuksia Ukrainan sodan aikana.

Kyseessä on paha takaisku Ukrainassa hyökkäyssotaa käyvälle Venäjälle, jonka turvallisuusjoukot eivät onnistuneet estämään kumpaakaan hyökkäystä.

VChK-OGPU:n mukaan Venäjän puolustusministeriö, turvallisuuspalvelu FSB, kansalliskaarti ja paikallisviranomaiset osoittavat sormella toisiaan kiistellen siitä, ketä tuoreesta iskusta pitäisi syyttää ja kuka epäonnistui sen estämisessä. Kovan välienselvittelyn sanotaan olevan nyt edessä.

Venäjän miehittämälle Krimille vievällä Kertshinsalmen sillalla tapahtui mediatietojen mukaan räjähdyksiä maanantain vastaisena yönä.

Siltaa suojataan useilla ilma-, maa- ja meripuolustuskerroksilla sekä turvatarkastuspisteillä sillan molemmissa päissä. FSB:n T-osastolla (terrorismintorjunta) on keskeinen rooli sillan turvaamisessa hyökkäyksiä vastaan.

Ensimmäinen hyökkäys viime vuonna tehtiin ilmeisesti kuorma-autoon piilotetulla suurella pommilla. Ajoneuvo pommeineen pääsi sillan Venäjän puoleisen pään tarkastuspisteen läpi huomaamatta.

VChK-OGPU raportoi aiemmin, että tämä epäonnistuminen johti T-osaston johtajan Viktor Gavrilovin ja varaliikenneministeri Alexander Sukhanovin erottamiseen.

Toukokuussa 2023 T-osaston kerrottiin saaneen ohjeet ”vahvistaa sillan valvontaa ja ryhtyä pikaisesti toimiin mahdollisten uusien hyökkäysten ehkäisemiseksi ja tukahduttamiseksi muun muassa miehittämättömien vedenalaisten alusten varalta”.

Ukrainalaisviranomaisten mukaan Ukrainan merivoimat ja erikoisjoukot tekivät maanantaisen iskun käyttäen vesidrooneja.

Uudet ohjeet sillan turvatoimien kiristämiskesi eivät kuitenkaan olleet tehokkaita. VChK-OGPU mukaan hyökkäyksestä ei saatu ainuttakaan varoitusta. Ensimmäinen räjähdys tapahtui, kun sillalla oli paljon autoja. Ensimmäisen räjähdyksen jälkeen valot lakkasivat toimimasta.

Silminnäkijät kertoivat, että varageneraattoreita ei kytketty päälle. Turvatarkastusviranomaiset eivät myöskään pysäyttäneet heti liikennettä sillalle edes toisen räjähdyksen jälkeen.

Nyt turvallisuusvirastoissa kerrotaan alkaneen kiista siitä, kuka epäonnistui räjähdysten estämisessä ja kenen kontolle tämä lankeaa. FSB:n T-osaston päällikkö Sergei Demyanishnikovin sanotaan lentäneen maanantaina Krasnodarin alueelle.

T-osaston apulaisjohtaja eversti Pjotr Oleinikovin, joka nimitettiin tähän tehtävään sillalle tehdyn ensimmäisen hyökkäyksen jälkeen, kerrotaan olevan vastuussa Krimin sillasta.

Tällä hetkellä osaston johdon sanotaan vetoavan erilaisiin asiakirjoihin, joiden mukaan he raportoivat aiemmin mahdollisista sabotaasi-iskuista Krimin sillalle.

– T-osasto yrittää tällä tavalla välttää vastuun räjähdyksistä ja siirtää sen puolustusministeriön ja kansalliskaartin niskaan, VChK-OGPU kertoo.

1/ The second successful Ukrainian attack on the Kerch Bridge to Crimea in less than a year is reportedly leading to "harsh" recriminations among the Russian security forces, who failed to prevent both attacks and responded chaotically to the latest one. ⬇️ pic.twitter.com/dt0oMthh4V

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) July 18, 2023