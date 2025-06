Silminnäkijät kuvailevat kauhua: Lentokone syöksyi päälle

Air Indian lennon 171 torstaista maahansyöksyä todistivat kymmenet lääkärit ja lääketieteen opiskelijat, jotka olivat törmäyshetkellä koneen alle jääneen B. J. Medical Collegen kampuksella. Asiasta kertoo BBC.

Lentokoneen osat osuivat muun muassa kampuksen asuntoloihin sekä ruokalaan.

Ruokalassa oli törmäyshetkellä ainakin 35 ihmistä. Osa jonotti ruokaa, osa söi. Sitten alkoi kuulua lähestyvää suihkuturbiinien ääntä. Yhdessä hetkessä kaikki räjähti, kun Boeing 787 -matkustajakone osui rakennukseen.

Eräs lääkäri kertoo olleensa noin 500 metrin päässä onnettomuuspaikasta. Ensin hän luuli kovaa pamausta ukkoseksi, mutta se tuntui epätodennäköiseltä 40 celsiusasteen kuivuudessa. Hän juoksi ulos, jossa ihmiset huusivat lentokoneen iskeytyneen maahan.

Toisella puolella onnettomuuspaikkaa olivat veljekset Prince ja Krish Patni. He näkivät räjähdyksen ja lentokoneen siiven.

– Ryntäsimme paikalle, mutta räjähdyksen kuumuus oli niin voimakasta, että emme päässeet sisälle asuntolaan. Siellä oli valtavasti romua, Prince kertoo.

Veljeskaksikko odotti kuumuuden laantuvan, jonka jälkeen he alkoivat siirtämään poliisien kanssa romua pois rakennuksen pääsisäänkäynniltä. Kun he lopulta pääsivät ruokalaan, eivät he nähneet mitään. Paksu musta savu oli täyttänyt koko salin.

Aluksi he alkoivat poistamaan salista kaasukanistereita. Sitten he ja muut vapaaehtoiset kuitenkin löysivät kasan matkalaukkuja. Sen takaa paljastui valtava määrä vakavasti loukkaantuneita ihmisiä, joista osalla oli vielä ruokalautaset edessään.

Vammoistaan huolimatta oli hiljaista. Loukkaantuneet olivat shokissa.

– Heillä ei ollut edes aikaa reagoida [törmäykseen], eräs viereisessä rakennuksessa ollut lääkäri kommentoi.

Ruokalan laidalla yhdeksän kaverinsa kanssa istunut opiskelija kertoo, että aluksi tapahtui valtava räjähdys ja kuului kauheaa raapivaa ääntä.

– Seuraavaksi tajusimme olevamme valtavien kivien alla, ilman paikkaa mihin mennä. Tuli ja savu tuhoutuneesta lentokoneesta oli lähellä kasvojamme, ja hengittäminen oli vaikeaa, opiskelija kertoo.

Opiskelija selvisi salista ulos, mutta vain vaivoin. Hän sai vakavia vammoja rintakehäänsä ja on edelleen sairaalassa. Hänen kavereidensa kohtalosta ei ole tietoa.

Silminnäkijöiden mukaan lentokoneen siipi osui ensin rakennuksen kattoon, jonka jälkeen siihen törmäsi myös osa lentokoneen rungosta. Kaikkein pahimmat vauriot osuivat juuri tälle alueelle.

Törmäyksen jälkeen jotkut opiskelijat yrittivät paeta liekkejä hyppäämällä jopa toisen ja kolmannen kerroksen ikkunoista. Joidenkin mukaan rakennuksen ainoa porrashuone tuhoutui törmäyksessä.

Toistaiseksi ei ole tietoa, kuinka monta ihmistä kampuksella kuoli. Times of Indian mukaan poliisilähteet ovat kertoneet kampuksella kuolleen 33 ihmistä. Toistaiseksi vain kahdeksan ihmisen kuolema on vahvistettu.