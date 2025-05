Silminnäkijä IS:lle: En ole nähnyt minkään tulevan alas niin nopeasti

Ilmavoimien mukaan F/A-18 Hornet -hävittäjä on joutunut lento-onnettomuuteen Rovaniemellä. Kone syöksyi maahan keskiviikkona noin kello 11.

– Rovaniemellä maahan syöksynyt F/A-18 Hornet on pudonnut sotilasalueelle. Pelastustoimet ovat käynnissä ja alue on eristetty. Heittoistuimella pelastautunut lentäjä on toimitettu jatkotutkimuksiin terveydenhoidon piiriin. Lento-onnettomuuteen ei liity henkilövahinkoja maassa, Ilmavoimat tiedottaa.

Silminnäkijät kertovat Ilta-Sanomille nähneensä sankkaa savua Rovaniemen lentokentän suunnasta ja valtavasti sinne matkalla olleita hälytysajoneuvoja. Hornet oli tehnyt ilmassa kaaria ja ampunut valoammuksia.

Pohjoismaiden puolustusministerien oli määrä kokoustaa Rovaniemellä puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) isännöimänä. Tilaisuus peruttiin onnettomuuden vuoksi.

Silminnäkijöiden mukaan hävittäjät olivat lentäneet ympäriinsä taivaalla ja kadonneet pilvien taakse.

– Sieltä sitten toinen kone tuli alas. Syöksy oli valtava. En ole koskaan nähnyt minkään tulevan alas niin nopeasti. Huomioni kiinnitti se, ettei koneesta kuulunut lainkaan ääntä, tilanteen nähnyt mies sanoo IS:lle.