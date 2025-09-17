Sijoittamisen kulttuurissa iso muutos, kasvu näkyy kahdessa ryhmässä

Sijoittamisen kulttuurissa on käynnissä iso muutos, arvioi Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri tiedotteessa.

Osake- ja rahastosijoittaminen aloitetaan nykyään nuorempana kuin aikaisemmin. Samaan aikaan yli 75-vuotiaiden sijoittamisinto on kasvussa. Lounasmeren mukaan kulttuurinmuutos on havaittavissa Tilastokeskuksen tuoreista tilastoista.

Osake- ja rahastosijoittajien määrä on Tilastokeskuksen tuoreen tilaston mukaan rikkonut kahden miljoonan rajapyykin. Vuoden 2024 lopulla 2,02 miljoonaa suomalaista sijoitti osakkeisiin tai rahastoihin, ja määrä kasvoi vauhdikkaammin kuin vuotta aiemmin ja kaikissa ikäluokissa.

Lounasmeri arvioi, että luvuissa alkaa näkyä nuorimmista ikäluokista liikkeelle lähtevä sijoittamiskulttuurin muutos. Vauhdikkaimmin kymmenen viime vuoden aikana on kasvanut 16–24-vuotiaiden sijoittajien määrä, 87 prosenttia.

– Nuoret alkavat sijoittaa jo ennen kuin he ovat hankkineet ammatin tai ottaneet asuntolainan. Tämä on Suomessa suuri muutos, sillä perinteisesti sijoittaminen on aloitettu keski-iässä tai myöhemmin, kun työelämässä on oltu jo pidempään ja asuntolaina pitkälti maksettu pois, Lounasmeri kuvailee tiedotteessa.

Pörssisäätiön mukaan Tilastokeskuksen luvuissa on yllättävää sekin, että yhtä lailla yli 75-vuotiaiden sijoittajien määrä kasvaa vauhdikkaasti. Vuosikymmenessä se on kasvanut 84 prosenttia eli lähes samaa tahtia kuin nuorten sijoittajien määrä.

– He todistavat hienosti sen, että sijoittaminen sopii tuottohakuisena säästämistapana kaikenikäisille. Enää ei säästetä vain tilille tai sukan varteen. Elinajanodote on noussut ja osa sijoittaa paitsi itseään myös tulevia sukupolvia varten, Lounasmeri arvioi.