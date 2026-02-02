Siivoojat löytävät käytettyjä neuloja yllättävistä paikoista

Yhä yleisemmät neulanpistotapaturmat ovat vakava turvallisuusuhka puhtausalan työntekijöille, kertoo SOL Palvelut.

Ihon alle pistettävien lääkkeiden ja lääkeneulojen käyttö on yleistynyt viimevuosina. Tämän takia neuloja löytyy yllättävistä paikoista.

Neulanpistotapaturmia tapahtuu esimerkiksi hotelleissa, majoituskohteissa, laivoilla ja jopa toimistoissa. SOL Palveluiden työntekijät ovat löytäneet neuloja roskakoreista, lattioilta, lakanoiden välistä ja jopa vessapaperirullien ja käsipaperitelineiden sisältä. Suojautuminen käytetyiltä neuloilta on haastavaa, koska niitä löytyy ennalta arvaamattomista paikoista. Neulat voivat tarttua siivousvälineisiin, moppeihin ja pyykkeihin.

SOL Palvelut muistuttaa, että neulat aiheuttavat vaaran kaikille tilojen käyttäjille. Niin lapset kuin aikuisetkin voivat erehdyksessä tai uteliaisuuttaan käsitellä lääkeneuloja, jotka saattavat näyttää esimerkiksi kuulakärkikynän päältä. Jokainen neulanpisto altistaa työntekijän tai esimerkiksi asiakkaan vakaville tautiriskeille, ja voi johtaa jopa puolen vuoden estolääkitykseen tai pahimmassa tapauksessa vakavaan sairauteen. Tilanne on verrattavissa huumeneulojen aiheuttamiin riskeihin.

– Koulutamme henkilömme tunnistamaan lääkeneuloihin liittyvät riskit ja toimimaan turvallisesti tilanteissa, joissa neuloja löytyy siivouskohteista. Asianmukaiset suojavarusteet kuten pistosuojatut työhansikkaat ja oikeanlaiset työtavat ovat avainasemassa neulanpistotapaturmien ehkäisyssä, sanoo SOL Palveluiden kehityspäällikkö Minna Länsimies tiedotteessa.

Ilmiön ratkaisemiseksi tarvitaan yhteisiä toimia ja asian huomioimista niin lääkkeitä määräävien lääkäreiden, kuin apteekkien ja kuluttajienkin keskuudessa, SOL Palvelut toteaa. Lääkkeen käyttäjien on hyvä muistaa, että käytetyt lääkeneulat kuten muutkin lääkejätteet tulee palauttaa apteekkeihin eikä niitä tule käsitellä normaalina jätteenä.

Kotona tai esimerkiksi työpaikalla käytetyt pistettävät jätteet laitetaan kovaan, suljettavaan rasiaan ja viedään apteekkiin erikseen merkittyyn neulasäiliöön. Apteekeilla on velvollisuus

vastaanottaa lääkejätteet ja käytetyt lääkeneulat, ja jokaisesta apteekista löytyy tähän tarkoitettu piste. Apteekit toimittavat jätteet poltettavaksi vaarallisena jätteenä.

Työnantajien olisi SOL Palveluiden mukaan hyvä tarjota henkilöstölleen lääkeneulojen ja muiden terävien jätteiden keräämiseen keräysastioita. Keräysastioita voi sijoittaa esimerkiksi henkilöstötiloihin. Suuret työnantajat voivat lisäksi sopia jätelaitosten kanssa lääkejätteiden palautuksesta ja asianmukaisesta käsittelystä. SOL Palvelut muistuttaa, että työnantajien on syytä myös ohjeistaa henkilöstöään hävittämään neulat turvallisesti.