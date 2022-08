Seurapiirirouva Maria olikin GRU:n Olga – Näin vakooja pääsi Naton tilaisuuksiin

Maria Adela Kuhlfeldt Riveran elämäntarina oli mielenkiintoinen. Hän kertoi uusille tuttavuuksille syntyneensä Perussa 1970-luvun lopulla. Isänsä hän kertoi olleen saksalainen ja äitinsä perulainen. Marian yksinhuoltajaäiti oli kuitenkin jättänyt pienen lapsensa ystäväperheen hoteisiin Venäjälle heidän käydessään Moskovan olympialaisissa vuonna 1980. Äiti ei tarinan mukaan koskaan palannut.

Venäjällä laspuutensa ja nuoruutensa elänyt Maria kertoi kasvattivanhempiensa kohdelleen häntä huonosti ja selitti haluavansa rakentaa elämänsä Länsi-Euroopassa Venäjän sijasta.

Maria eli vuosien varrella ainakin Ranskassa, Maltalla ja Italiassa. Seurapiireissä pyörinyt nainen perusti trendikkään koruliikkeen ja Serein-korubrändin. Tässä vaiheessa hänet tunnettiin ”Maria Adelana”. Sosiaalisessa mediassa hän käytti muun muassa Adela Serein -nimeä.

Itsenäisen tutkijaryhmä Bellingcatin ja sen mediakumppanien, saksalaisen Der Spiegelin, italialaisen La Repubblican ja Venäjää Latviasta käsin seuraavan The Insiderin kattavan selvityksen perusteella Maria oli kuitenkin todellisuudessa Venäjän sotilastiedustelu GRU:n palveluksessa toimiva Olga Kolobova.

Nato-tuttavia

Selvityksen ja viranomaisasiakirjojen perusteella Maria Adelan liikkeistä ei ole juurikaan tietoa ennen syksyä 2011. Tätä edeltävältä parilta vuodelta löytyy kuitenkin sosiaalisen median päivityksiä, joiden mukaan hän eli tuolloin Maltalla ja Roomassa. Maahanmuutto- ja opiskelutietojen perusteella Maria Adela muutti Pariisiin suorittamaan MBA-tutkintoa vuonna 2011. Hän rekisteröi Serein-korutavaramerkkinsä Pariisissa asuessaan.

– Tämä oli todennäköisesti pohjustusvaihe GRU:n pitkän ajan suunnitelmassa tehdä illegaalivakoojastaan itsenäinen liikenainen ja seurapiirirouva, selvityksessä todetaan.

Tämän toimisi seuraavina vuosina suojana, kun vakooja pyrki lähelle Naton johtoa puolustusliiton päämajassa Italian Napolissa.

Bellingcatin jututtaman kolmen Nato-lähteen mukaan Kolobova liittyi Napolin vuosinaan paikallisen lionsklubin jäseneksi ja eteni sen sihteeriksi. Nato-upseerin alun perin perustamaan jaostoon kuului paljon Naton Napolin päämajassa työskenteleviä henkilöitä. Tätä kautta vakooja onnistui soluttautumaan Naton tilaisuuksiin ja ystävystymään useiden Nato-päämajan henkilökunnan jäsenten ja Nato-upseerien kanssa.

Bellingcat on julkaissut esimerkiksi tämän linkin takaa löytyvän kuvan, jossa GRU-agentti poseeraa lionsklubilaisten kanssa.

Osa Bellingcatin jäljittämistä Kolobovan kanssa aikanaan tekemisissä olleista henkilöistä ei halunnut kommentoida asiaa millään tavalla.

– Vaikka ”Maria Adelalla” olikin varmasti suorat henkilökohtaiset yhteydet moniin Naton ja Yhdysvaltain laivaston upseereihin Napolissa – ja hän vieraili monien kotona – ei ole selvää pääsikö hän ikinä fyysisesti tukikohtaan, Bellingcat toteaa.

Jo pelkästään sosiaalisesta mediasta saatavilla olevat tiedot osoittavat GRU-agentin vierailleen monia kertoja Naton ja Yhdysvaltain asevoimien järjestämissä tapahtumissa kuten hyväntekeväisyystilaisuuksissa. Hän myös kutsui Natossa työskenteleviä tuttaviaan koruliikkeelleen ja ainakin yksi Bellingcatin haastattelemista henkilöistä muistaa ostaneensa koruja.

Selvityksen perusteella Serein-nimellä myydyt ja väitetysti Napolissa valmistetut korut ovat todellisuudessa kiinalaisessa verkkokaupassa myytäviä helyjä.

Paljastus vuosien takaa

Marian todellisen henkilöllisyyden paljastamisen kerrotaan vieneen kuukausia. Kaiken perustana on paljastus vuosien takaa. Maria Adela Kuhlfeldt Riveran nimi pomppasi nimittäin varsin yllättävässä paikassa esiin vuonna 2006. Perun oikeusministeriö listasi sen tuolloin vuosiraportissaan yhtenä vuonna 2005 paljastuneena yrityksenä hakea Perun kansalaisuutta väärin perustein. Asia oli siirretty tuolloin syyttäjälle.

On epäselvää, miksi GRU jatkoi tästä huolimatta peitehenkilöllisyyden rakentamista. Venäjän tiedustelussa ei siis ilmeisesti tiedetty, että identiteetti oli palanut jo ennen kuin Marian operaatiot saatiin alulle.

Toinen keskeinen paljastus liittyy Marian passiin. Sen numero on vain muutaman numeron päässä muista tunnetuista paljastettujen GRU-agenttien peitepasseista.

Verkkouutiset on kertonut aiemmin muun muassa tässä jutussa, kuinka Venäjän tiedustelu on hämmentävästi antanut vakoojilleen peräkkäisillä passinumeroilla varustettuja matkustusasiakirjoja. Tapa on auttanut tutkijoita pääsemään Venäjän vakoojien jäljille. Kymmenillä Venäjän agenteilla on myös ollut ajoneuvorekisteritiedoissaan GRU:n yksikön virallinen osoite Moskovassa.

Tämän lisäksi Maria Adelan nimeä ei löytynyt mistään vuodetusta venäläisestä henkilötietokannasta ennen vuotta 2007. Tämä kielisi siitä, ettei koko identiteettiä ollut virallisesti olemassa ennen tätä.

Virallisten venäläistietojen mukaan rekistereihin ilmestynyt Maria työskenteli johtavana asiantuntijana Moskovan valtionyliopistossa ja oli asunut kaupungissa vuodesta 2010. Samassa talossa asuvat eivät kuitenkaan ole koskaan kuulleet koko ihmisestä.

Olga Kolobova

Tutkijat pääsivät Marian todellisen henkilöllisyyden jäljille useiden tiedonmurusten avulla. Moskovan henkilötietokantoihin ilmestyi vuonna 2018 Mariaa ulkonäöltään muistuttava nainen nimeltä Olga Kolobova. Olgan isä oli toiminut sotilasakatemian johdossa Jekaterinburgissa ja saanut koulun verkkosivujen mukaan useita kunniamitaleja palveluksestaan muun muassa Angolassa, Irakissa ja Syyriassa. GRU valitsee vakoojikseen usein korkeiden upseerien lapsia.

Tuoreet kuvat Olgasta muistuttivat tarkasti Mariaa. Olgan puhelinnumeron avulla löytyneen WhatsApp-tilin kuva oli puolestaan sama, jota Maria Adela oli käyttänyt profiilikuvanaan niin Facebookissa kuin WhatsAppissakin. Sama kuva löytyy myös yhä Adela Serein -nimellä olevalta Instagram-tililtä.

Viimeinen niitti tuli puhelutiedoista. Olgan liittymän metadatasta ilmeni, että nainen oli soittanut tämän vuoden helmikuun 23. päivänä GRU:n illegaaliohjelman päällikölle. Helmikuun 23. päivänä Venäjällä vietetään tuolloin isänmaan puolustajien päivää.

Paluu Venäjälle

Bellingcatin Sergei Skripalin myrkytystapauksen jättitutkinnan yhteydessä hankkimien GRU-kenraali Andrei Averjanovin puhelutietojen mukaan pahamaineisen yksikkö 29155:n komentaja kävi parin minuutin puhelinkeskustelun GRU:n viidennen osaston päällikön kanssa syyskuun 14. päivänä 2018. Bellingcat kumppaneineen oli julkaissut samana päivänä perusteellisen tutkimuksen Skripal-iskun tekijöiden todellisista henkilöllisyyksistä. Raportti paljasti muun muassa GRU:n passikäytännön virheitä ja todisti, kuka iskun takana oli ollut.

Viides osasto vastaa Venäjän niin sanotusta illegaaliohjelmasta. Illegaaleilla tarkoitetaan peitehenkilöllisyyden turvin toimivia vakoojia. Neuvostoajan tiedustelun ylpeytenä tunnettu ohjelma on tiettävästi elvytetty presidentti Vladimir Putinin aikana. Verkkouutiset on kertonut asiasta muun muassa tässä jutussa.

Kenraalimajuri Averjanov sai tuona päivänä useita puheluita GRU:n päällikkö Igor Kostjukovilta, Averjanov soitti myös itse monille nyt epäilyksen alaisina olevilla passeilla maailmalla liikkuville alaisilleen.

Maria Adela Kuhlfeldt Rivera nousi seuraavan päivänä Moskovan koneeseen Napolissa. Hän ei tiettävästi ole poistunut Venäjältä tämän jälkeen. Hän käytti jo kolmatta tunnettua passiaan. Senkin numero kuului samaan GRU:n vakoojien passeihin liitettyyn sarjaan.

Maria Adela ei ollut kertonut Napolin tuttavilleen äkillisestä lähdöstään. Nainen teki pari kuukautta myöhemmin italiankielisen sosiaalisen median päivityksen, jossa hän vihjasi sairastavansa syöpää ja kertoi hiustensa kasvamisesta takaisin hoitojen jälkeen.

Venäläisrekistereistä hankittujen tietojen mukaan Olga Kolobova oli todellisuudessa muuttanut tuolloin luksusasuntoon Moskovassa ja hankkinut uuden Audin.