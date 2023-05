Sergei Shoigu: Moskova päättää Valko-Venäjälle sijoitettavien ydinaseiden käytöstä

Venäjän ja Valko-Venäjän puolustusministerit allekirjoittivat torstaina sopimuksen Venäjän taktisten ydinaseiden sijoittamisesta Valko-Venäjälle, kertoo The Guardian.

– Moskova hallinnoi ja tekee päätökset taktisten ydinaseiden käytöstä Valko-Venäjällä, Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu sanoi.

Asiasta kertoo valkovenäläinen oppositiomedia Hajun-mediaprojekti Twitterissä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi maaliskuussa aikeistaan sijoittaa taktisia ydinaseita Valko-Venäjälle.

Moskova aloitti viime vuoden helmikuussa laaja-alaisen hyökkäyksen Ukrainassa.

Valko-Venäjä on Venäjän liittolainen. Valko-Venäjä on antanut Venäjän käyttää maaperäänsä hyökkäyksissä Ukrainan alueelle.

Lukashenko won’t control anything.

— Belarusian Hajun project (@Hajun_BY) May 25, 2023