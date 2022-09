Sergei Lavrovin mukaan Venäjä aikoo suojella Moldovan venäläistä väestöä kaikin tavoin

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin mukaan Venäjä aikoo suojella Moldovan venäläisväestöä.

– Teemme kaikkemme, jotta Moldovan venäjänkielisen ja venäläisen väestön intressit eivät kärsi millään tavalla, Sergei Lavrov totesi venäläisille lapsille ja nuorille kouluvuoden alun kunniaksi järjestetyssä tapahtumassa.

Ulkoministeri mainitsi Transnistrian alueen ja totesi, ettei Moldovan Gagausian autonomista aluettakaan saa unohtaa. Lavrovin mukaan myös Gagausialla on ”erityisstatus”.

– Uskon, että Moldovan johto toimii oikein, jos se lakkaa pelaamasta lännen sille pakottamia geopoliittisia pelejä ja alkaa ajatella vieri vieressä elävien ihmisten intressejä, Sergei Lavrov jatkaa sosiaalisessa mediassa kiertävällä videolla.

Kremlin linjaa myötäilevän Komsomolskaja Pravdan mukaan Lavrov toivoi tilaisuudessa, että Moldova ”ryhtyisi vuoropuheluun” Venäjän ja Transnistrian kanssa ja soimasi Moldovan presidentti Maia Sandua Yhdysvaltojen ja EU:n ohjauksessa toimimisesta. Lavrov syytti Sandun luottavan ”ei-diplomaattiseen ratkaisuun tähän ongelmaan”.

Moldovan ja Ukrainan välissä sijaitseva Transnistrian kaistale itsenäistyi Venäjän tuella yksipuolisesti Moldovasta 1990-luvun alussa. Pieni alue on ollut jäätyneen konfliktin tilassa käytännössä tästä lähtien ja Venäjällä on alueella sotilaallinen läsnäolo.

Tällaiset venäläislausunnot on totuttu ymmärtämään uhkauksina. Venäjän propagandassa esimerkiksi Ukrainan sotatoimia on perusteltu jo vuosikausia maan venäjänkielisen väestön ”suojelulla”.

Lavrov promised to do everything to "protect Russian-speaking population of Moldova and Transnistria". pic.twitter.com/sg9nDHWhU5

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 31, 2022