”Sergei Lavrovin CCCP-paita on kyyninen ja rikollinen viesti”

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov laskeutui Alaskaan paidassa, jonka rinnassa lukee suurin kirjaimin CCCP. Hän myös esiintyi Donald Trumpin ja Vladimir Putinin huipputapaamiseen akkreditoituneita median edustajien edessä samaan paitaan pukeutuneena. Kylmän sodan ajoista muistuttava kirjainyhdistelmä on venäjänkielinen lyhenne Neuvostoliiton virallisesta nimestä Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitto (Союз Советских Социалистических Республик).

Viron parlamentin puolustusvaliokunnan puheenjohtajan, veteraanidiplomaatti Kalev Stoicescun mielestä Lavrovin asuvalintaa ei voi kuitata lapselliseksi provokaatioksi, vaan kyse on äärimmäisen kyynisestä ja suorastaan rikollisesta viestistä: Venäjä etenee kohti imperiuminsa palauttamista.

– Se ei tietenkään tarkoita rauhaa, vaan lisää aggressiota, Stoicescu toteaa aiheesta julkaisemassaan Facebook-päivityksessä.

Ennen siirtymistään politiikkaan Kalev Stoicescu on toiminut muun muassa Viron suurlähettiläänä Yhdysvalloissa ja Etyjissä sekä tutkijana Tallinnan kansainvälisessä puolustus- ja turvallisuustutkimuskeskus ICDS:ssä.

Kun paha neuvostoimperiumi romahti, Baltian maat vapautuivat sen ikeestä elokuussa 1991 ja muut alistetut kansakunnat joulukuussa 1991 onnellisina siitä, että ne voivat vihdoin elää vapaasti ja keskittyä rakentamaan omia valtioitaan, Stoicescu muistuttaa. Tämä pätee hänen mukaansa myös niihin, joilla ei ollut koskaan aiemmin omaa itsenäistä valtiota ollut.

– Venäläiset ovat poikkeus. He ovat onnettomia, vaikka he hallitsevat suurinta osaa entisen imperiumin alueesta ja luonnonvaroista. He eivät viihdy omassa maassaan. Heillä on hyvä olla vain, jos he voivat pakottaa – usein raa’asti – muut elämään ”yhdessä” heidän kanssaan ja pitämään heistä, hän painottaa.

– Miksi he eivät voi sopeutua periaatteeseen elää hyvin ja antaa myös muiden elää hyvin, valitsemallaan tavalla? He eivät halua elää demokratiassa ja vauraudessa, ja he yrittävät estää myös muilta mahdollisuuden siihen. Siksi demokraattisen maailman on tuettava Ukrainaa ja vastustettava Venäjän julmaa imperialismia kaikin keinoin, Stoicescu kiteyttää.