Vaarallinen viesti Itämeren alueen maille – ”erityisen paljastava”

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov totesi tiedotustilaisuudessa Moskovassa, että keskustelut Ukrainan turvatakuista ovat “hyödyttömiä ilman Venäjää”.

– Lausunto ei ole yllättävä – se on osa tuttua Kremlin logiikkaa, jossa Venäjä pyrkii asettumaan portinvartijaksi jokaisessa Euroopan turvallisuuteen liittyvässä kysymyksessä. Tällä kertaa viesti on kuitenkin erityisen paljastava: Moskova haluaa edelleen määrätä uhrin kohtalosta, aivan kuin rikollinen vaatisi sananvaltaa siihen, millä tavalla uhria voidaan suojella, toteaa kansanedustaja (kok.) ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnell Facebookissa.

Hänen mukaansa Suomelle ja muille Itämeren alueen maille viesti on selvä.

– Jos Venäjä onnistuisi saamaan veto-oikeuden Ukrainan turvallisuuteen, mikään ei estäisi sitä yrittämästä samaa myöhemmin myös meidän kohdallamme. Siksi Ukrainan turvatakuut eivät ole vain Ukrainan asia, vaan koko Euroopan turvallisuuden ydinkysymys.

Limnell sanoo Venäjän tietävän, että todelliset turvatakuut Ukrainalle olisivat sille strateginen tappio.

– Ne tekisivät Ukrainan länsi-integraatiosta peruuttamattoman, vähentäisivät Moskovan vipuvoimaa ja vahvistaisivat koko Euroopan turvallisuutta. Siksi Venäjä pyrkii kaikin tavoin horjuttamaan prosessia – vähättelemällä, uhkailemalla ja väittämällä, että ilman sen hyväksyntää mitään ei voida päättää.

Limnellin mukaan Lavrov pyrkii lausunnollaan myös vaikuttamaan Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpiin.

– Viesti on selvä: jos Washington haluaa rauhaa, sen on hyväksyttävä Venäjän rooli ja annettava Kremlille veto-oikeus Euroopan turvallisuusratkaisuihin. Tämä olisi vaarallinen tie, sillä se merkitsisi neuvotteluja Ukrainan pään yli ja koko kansainvälisen oikeusjärjestelmän romuttamista. Turvatakuiden idean ydin on juuri päinvastainen – ettei aggressori saa päättää uhrin turvallisuudesta.

Limnellin mielestä Lavrovin lausunnosta on syytä tehdä kaksi johtopäätöstä:

– Ensinnäkin, se kertoo Venäjän todellisista tavoitteista: Kremlin ensisijainen pyrkimys on estää Ukrainan sitoutuminen länteen ja pitää maa harmaalla vyöhykkeellä, jossa Moskova voi jatkaa painostustaan.

– Toiseksi, se paljastaa, miksi lännen yhtenäisyys ja päättäväisyys ovat ratkaisevia. Jos turvatakuista saadaan aikaan yhteinen länsimainen linja – riippumatta siitä, mitä Venäjä sanoo – se murtaa Kremlin vaikutusvallan.