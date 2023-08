Senaattori: Tästä syystä USA:n on jatkettava Ukrainan tukemista

Ukrainan tukeminen sen puolustustaistelussa Venäjää vastaan on Yhdysvaltojen intressissä. Näin sanoo Yhdysvaltojen senaatin ulkoasiainvaliokunnan jäsen Mitt Romney, joka luonnehtii Ukrainan saamaa tukea ”parhaaksi puolustusmenojen käytöksemme koskaan”.

Republikaanien presidenttiehdokkaana vuonna 2012 ollut Romney edustaa senaatissa Utahin osavaltiota. Romney varoitti jo vuoden 2012 presidentinvaalien aikana Vladimir Putinin Venäjän muodostamasta uhasta, kuvaillen tuolloin Venäjää Yhdysvaltojen ”ensisijaiseksi geopoliittiseksi vastustajaksi”. Tänä päivänä Ukrainan tukeminen herättää ristiriitaisia tuntemuksia Romneyn republikaanipuolueessa, ja esimerkiksi presidenttiehdokkaaksi jälleen pyrkivä ex-presidentti Donald Trump ei ole yksiselitteisesti tuominnut Venäjän hyökkäystä.

Osa republikaaneista pitää Kiinaa Venäjää suurempana turvallisuushaasteena, ja keskittyisi siksi patoamaan Kiinan vaikutusvallan kasvua Tyynenmeren alueella. Romneyn mukaan Ukrainan tukeminen ei kuitenkaan ole ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa.

Romney on jakanut viestipalvelu X:ään videon puheenvuorostaan, jossa hän perustelee tukeaan Ukrainalle.

– Tärkein yksittäinen asia jonka voimme tehdä vahvistaaksemme asemaamme suhteessa Kiinaan, on Venäjän tappion takaaminen Ukrainassa. Venäjä ja Kiina ovat liittolaisia.

– Venäjän heikkeneminen heikentää myös Kiinaa, Romney uskoo.

Venäjän tappio Ukrainassa lähettäisi viestin naapureitaan kohtaan yhä aggressiivisemmin käyttäytyvälle Kiinalle. Putinin tavoitteeksi Romney arvioi Neuvostoimperiumin uudelleenrakentamisen. Ukrainalaiset käyvät nyt Romneyn mukaan ”rohkeaa” taistelua estääkseen Venäjän ja sen liittolaisten suunnitelmat, samalla kun Yhdysvaltojen antama tuki vastaa loppujen lopuksi vain pientä osaa maan puolustusbudjetista.

– Heikko Venäjä on hyvä asia, Romney sanoo.

– Paras asia, jonka voimme tehdä Yhdysvaltojen hyväksi, on heikentää meihin ydinaseita kohdistavia maita, senaattori linjaa.

The single most important thing we can do to strengthen America relative to China is to see Russia defeated in Ukraine. A weakened Russia deters the CCP's territorial ambition, and halts Putin's vision of reestablishing the old Soviet Union. Supporting Ukraine is in our interest. pic.twitter.com/X21GGs0lTW

