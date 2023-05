”Se on väärin, sekin on väärin” – Sanna Marin purkautuu kohtelustaan

HBO Maxin tuottaman First Five (Viisi valittua) -dokumenttisarjan traileri on julkaistu ja nähtävissä alla.

Kesäkuussa HBO Maxilla ja TV5:llä nähtävän ohjelman jaksoissa seurataan pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen johtoviisikkoa.

– Jos olen töissä, minun pitäisi olla perheen kanssa. Jos siivoan, se on väärin, koska pitäisi palkata siivooja. Jos käyn juoksemassa, niin se on väärin, koska minun pitäisi olla töissä, Sanna Marin valittelee kokemaansa kohtelua trailerissa.

– Jokaisella meistä on elämä. Eikä se ole kenenkään toisen asia sanoa, miten sitä pitäisi elää, opetusministeri Li Andersson (vas.) sanoo.

– Joku panssari ihmisessä pitää olla, ettei tämä laji haavoita pysyvästi, valtiovarainministeri ja keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoo ohjelmalle.

– Tulee niitä hetkiä jolloin ajattelee, että jaksaako tätä enää, RKP:n Anna-Maja Henriksson toteaa.