SDP:n Ville Merisen syytökset: ”Totuus on kaivettava esiin”

Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi kommentoi Facebook-julkaisussaan SDP:n kansanedustajan Ville Merisen väitteitä eduskunnassa vellovasta häirinnästä.

Merinen väitti Ylen Vallan algoritmi -dokumentissa, että kansanedustajien avustajiin kohdistuu häirintää ja ahdistelua, aina fyysisistä pahoinpitelyistä lähtien. Merisen mukaan moni avustaja on uskoutunut hänelle asiasta kertoen, että heitä pelottaa ahdistelun vaikuttavan heidän uraansa ja elämäänsä.

Myöhemmin SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen totesi, että Merisen puheiden perusteella eduskunnassa on häirintää.

Tuppurainen tarkensi myöhemmin lausuntoaan todeten, että kyse ei olekaan niin vakavista asioista, jotta tarvittaisiin poliisitutkintaa. Samaan aikaan Merinen kuitenkin seisoo myös fyysistä väkivaltaa koskeneiden lausuntojensa takana.

Kilpi kummastelee, miksi asia nousee esille vasta nyt.

– Vaikka kyse Merisen mukaan aivan hirveistä asioista, jotka sisältävät myös rikoksen tunnusmerkistöjä täyttäviä tekoja, Merinen ei tee asian hyväksi mitään, Kilpi kirjoittaa.

Tilannetta eivät Kilven mukaan auta yksittäiset, erilaiset ja eri tahojen teettämät kyselyt ja selvitykset, jotka ovat omiaan tilannetta vain entisestään sekoittamaan.

– SDP teetättää oman ulkoisen selvityksen omasta ryhmästään. Kokoomus tekee kyselyn omassa ryhmässään. Iltalehti on jo oman kyselynsä tehnyt. Tilanne on juuri niin epäselvä ja sotkuinen kuin vain voi olla, Kilpi päivittelee.

Kokoomusedustaja kummastelee myös sitä, että asiassa tikun nokkaan on noussut vain kaksi eduskuntaryhmää. Koska syytökset on kohdistettu koko eduskuntaan, olisi Kilven mukaan aiheellista teetättää yksi kattava, puolueeton ja ulkopuolinen selvitys, joka käsittää koko eduskunnan.

Selvityksen tekeminen on Kilvestä tarpeellista myös siksi, että Meriläinen kieltäytynyt selvittämästä asiaa enempää, ja pysytellyt tavoittamattomissa jopa oman eduskuntaryhmänsä puheenjohtajistolta.

– Tässä on kyse myös hyvin olennaisella tavalla kansanedustajalaitoksen uskottavuudesta ja luotettavuudesta. Edelleenkin esitetyt syytökset ovat erittäin vakavia ja ne on myös asiaankuuluvalla vakavuudella selvitettävä, Kilpi linjaa.

Lopuksi hän harmittelee, että tällaisissa kohuissa ”avautuu moneen suuntaan pelin paikkoja, joita aivan kaikki eivät pysty vastustamaan”.

– Luotettava, kiistaton totuus on kaivettava esiin, Kilpi päättää.

Keskusteluun osallistui myös kokoomuksen kansanedustaja Terhi Koulumies, joka on myös riippumattoman selvityksen puolella. Koulumies harmittelee sitä, että kohun myötä etenkin kansanedustajamiehet ikään kuin asetetaan kollektiivisesti epäilyksenalaisiksi.

– Sellaiselta ahdistelijaleimalta on vaikea puolustautua, kun ei paljon auta laittaa someen vaikka päivitystä ”minä en ole ahdistellut ketään”, Koulumies toteaa.

– Tuollainen ulkopuolinen vaikka ihan poliisitutkinta olisi hyvä, niin tulisi selkeyttä asioihin.