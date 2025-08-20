SDP:n Tytti Tuppurainen HS:lle: Eemeli Peltosen poismeno liittyi hänen sairauteensa

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kommentoi tiistaina kuolleen kansanedustaja Eemeli Peltosen poismenoa Helsingin Sanomille.

– En tietenkään voi, enkä halua puhua omaisten tai viranomaisten puolesta. Mutta se, mitä olen itse ymmärtänyt on, että Eemelin poismeno ei liittynyt hänen ihmissuhteisiinsa tai hänen työhönsä eduskunnassa, vaan hänen vakavaan sairauteensa, Tuppurainen sanoo HS:lle.

Peltonen kertoi aiemmin kesällä sairastuneensa munuaissairauteen. Lisäksi hän sai sairaalabakteerin sairaalasta.

– Oma ymmärrykseni on, että sairaus toi mukanaan valtavan suurta kärsimystä, Tuppurainen kertoo.

Peltonen teki itsemurhan Eduskuntatalossa eilen tiistaina.

– Eemeli rakasti työtään kansanedustajana. Hän arvosti suuresti kansalaisilta saamaansa luottamusta eduskunnassa. Hän oli unelmapaikallaan kansanedustajana.