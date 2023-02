SDP:n Matias Mäkynen: Verotuksen painopiste varallisuuksiin

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen on Alman vaalikoneessa ottanut kannakseen Eri mieltä väittämästä Seuraavan hallituksen tulee tuntuvasti leikata Suomen julkisia menoja velkaantumisen vähentämiseksi.

– Julkista taloutta on tasapainotettava ja velkaantumista vähennettävä. ”Tuntuvat leikkaukset” kuitenkin kohdentuvat tavalla tai toisella koulutukseen, peruspalveluihin ja sosiaaliturvaan ja johtavat helposti tulevaisuuden kasvun heikkenemiseen sekä pahoinvoinnin lisääntymiseen. Tällöin lyhytjänteiset leikkaukset pienentävät tulevaisuuden tuloja ja kasvattavat menoja, mikä lisää velkaantumista pidemmällä aikavälillä, Matias Mäkynen toteaa vaalikoneessa.

– SDP on valmis sopeuttamaan julkista taloutta maltillisilla leikkauksilla mm. valtion matkakuluihin, yritystukiin ja julkisiin hankintoihin, mutta haluamme leikkausten sijaan lisätä rahoitusta koulutukseen, tutkimukseen ja peruspalveluihin.

Mäkynen on kantanaan Eri mieltä myös väittämästä Palkkojen verotusta tulee keventää, vaikka se heikentäisi julkisia palveluita.

– Palkkojen ja eläkkeiden verotusta voidaan pienentää erityisesti pieni- ja keskituloisilta, kunhan vastaavat verotulot saadaan esimerkiksi suurten omaisuuksien tai suurten perintöjen verotuksen kiristämisestä. Verotuksen painopistettä voidaan siirtää tuloista suuriin varallisuuksiin. Veronalennuksilla ei kuitenkaan pidä entisestään heikentää julkista taloutta eikä julkisia palveluita pidä heikentää veronalennusten mahdollistamiseksi, hän katsoo.

Täysin eri mieltä sd-edustaja on vaalikoneen väittämästä Sanna Marinin hallituksen talouspolitiikka on ollut holtitonta. Mäkysen mukaan ”hallitus on kohdannut kaksi historiallista kriisiä, jotka ovat vaatineet valtiolta poikkeuksellista reaktiota”.

– Pysyviä menolisäyksiä on tehty hallitusohjelman mukaisesti teiden kunnossapitoon, sosiaali- ja terveyspalveluihin, vanhustenhoitoon, koulutukseen, tutkimukseen, työllisyyspalveluihin ja luonnonsuojeluun. Nämä ovat olleet arvovalintoja ja monessa on kysymys tulevaisuusinvestoinneista, joilla haetaan korkeampaa työllisyyttä ja talouskasvua tulevaisuudessa, jolloin uudistukset maksavat itsensä.

– Myös näistä lisäyksistä oppositio on tukenut suurinta osaa, suurimpana poikkeuksena oppivelvollisuuden laajennus ja maksuton toinen aste, joka on hallituksen suurimpia ja onnistuneimpia uudistuksia tällä hallituskaudella ja tulee nostamaan Suomen työllisyyttä ja vähentämään syrjäytymistä tulevaisuudessa. Menolisäyksiä on siis tehty vain välttämättömiin kohteisiin ja toisaalta, jotta pandemian ja sodan aiheuttamaa talouden taantumaa ei pitkitettäisi.