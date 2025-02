”SDP:n kapinoinnista on tullut surullinen tapa”

Eduskunnan täysistunnossa tiistaina valittiin puhemieheksi Jussi Halla-aho (ps.), ensimmäiseksi varapuhemieheksi Paula Risikko (kok.) ja toiseksi varapuhemieheksi Tarja Filatov (sd.). Ensin Halla-aho sai 105, sitten toisessa vaalissa Risikko 161 ja kolmannessa Filatov 124 ääntä. Punavihreä oppositio protestoi Halla-ahon valintaa, ja Filatovin kohdalla perussuomalaiset antoivat takaisin.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kirjoittaa sivuillaan, että SDP:n puhemieskapinoinnista on tullut jo lähes surullinen tapa.

– Eduskunnassa on ikiaikainen perinne, että jokainen puolue valitsee omille paikoilleen keskuudestaan henkilöt. Tätä perinnettä on kunnioitettu vuosikymmenet ja se on ollut demokratian yksi vahva kulmakivi ja perusta. Muut puolueet eivät ole lähteneet pelaamaan eri tehtävistä pois itselleen epämieluisia, liian osaavia tai vaaliasetelmien takia pelottavia tekijöitä, Timo Heinonen kirjoittaa eduskunnan käytännöstä.

– Vaihdokset on aina tapahtuneet puolueiden omilla ratkaisuilla, kuten viime vuosina ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajien vaihdokset. SDP esimerkiksi viimeksi vaihtoi vastoin Suomen ulkopoliittista linjaa ja jopa Venäjän pussiin puhuneen Kimmo Kiljusen pois ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan paikalta. Kiljusen kanssa saman kohtalon omalta ryhmältään sai viime kaudella kokea perussuomalaisten Mika Niikko epämääräisten Kiina-yhteyksiensä takia. Muut puolueet eivät lähteneet puheenjohtajia vaihtamaan, vaan ratkaisun teki kyseisten henkilöiden omat puolueet.

– Tällainen voi tapahtua aktiivisesti ovea näyttäen ja passiivisesti antaen ymmärtää. Yleensä on siis ymmärretty.

Muut puolueet eivät Heinosen mukaan ole lähteneet erottamaan esimerkiksi SDP:n Krista Kiurua sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan paikalta, ”vaikka syytökset valiokunnan työskentelystä ja työilmapiiristä ja kaikesta mahdollisesta ovat olleet vähintäänkin hurjia”. SDP on katsonut tilanteen olevan hyvä ja toimiva.

– No SDP ei itse tätä perinnettä kuitenkaan ole halunnut vaalia.

Heinonen muistuttaa, miten 2010 ”demarit lähtivät kapinoimaan eduskunnan säästölinjaa vastaan ja tehden sen puhemiesvaalissa Sauli Niinistöön kohdistaen. Se ei demareille kelvannut, että eduskuntakin Niinistön johdolla oli ottanut osaa säästötalkoisiin”.

– Taisi siinä kapinaporukassa yhtenä häärätä ensin otsikoihinkin päässyt ulkomaan matkustelija ja sitten itse operaatiolla taisi olla isot kengät ja pitkälle yltävä katse. Moni on jälkikäteen sanonut, että SDP:n Niinistö-kapina vuonna 2010 oli yksi viimeisimmistä takeista sille, että Niinistö pari vuotta myöhemmin vuonna 2012 valittiin Suomen tasavallan presidentiksi. Mene ja tiedä. Kansa oli kuitenkin viisas.

– No, nyt SDP:lle ei sitten ole kelvannut perussuomalaiset puhemieheksi. Ensin Juho Eerola ei ainakaan osalle kelvannut varapuhemieheksi ja nyt tällä kaudella Jussi Halla-aho ei ole kelvannut koko SDP:n ryhmälle eduskunnan puhemieheksi.

Timo Heinonen kirjoittaa, ettei ole itse nähnyt, että Jussi Halla-aho olisi puhemiehenä suosinut hallituspuolueita. Heinosen mukaan ”SDP tapojensa mukaan kapinoi”.

– Itse voin sanoa, että puhemies Jussi Halla-aho on hoitanut eduskunnan täysistuntojen puheenjohtamisen hyvällä ja kiitettävällä tavalla.

– Toivon, että eduskunnassa jatkossakin kunnioitettaisiin kaikkien ryhmien itse tekemiä valintoja. Se on tärkeä osa parlamentarismia ja demokratiaa. Tai sitten kaikilla ryhmillä tulisi olla jokaiseen valintaan veto-oikeus. Mitähän siitä tulisi? No ei mitään. Osa ei kelpaisi mihinkään, Heinonen arvelee.

– Me muuten äänestimme tukea myös Tarjalle (Filatov). Osaava ja hyvä puhemies hänkin.