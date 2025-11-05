SDP:n kansanedustaja yllättää: Kukaan yrittäjä ei irtisano huvikseen

Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Pia Hiltunen kommentoi myönteiseen sävyyn hallituksen esitystä työntekijän irtisanomisperusteista.

– Tämä laki ei luo edellytyksiä millekään mielivaltaiselle irtisanomiselle, vaan on tarkoitettu keventämään pienten yritysten edellytyksiä palkata työntekijöitä. Me tarvitsemme kipeästi kasvua, puhumme yrittäjien toimintaedellytysten parantamisesta ja tunnistamme juurikin pienten ja keskisuurten yritysten kasvupotentiaalin.

Hiltunen myös kertoo, miksi hän kykenee ymmärtämään yrittäjää.

– Olen kasvanut yrittäjäperheessä ja nähnyt millaisia haasteita pienyrittäjät kohtaavat palkatessaan henkilöstöä ja mitä riskejä siihen liittyy. Siksi näen, että tämä laki on tarpeen. Jos työntekijä ei hoida sovittuja työtehtäviään tai yrityksen tilanne muuttuu, on aika inhimillistä myös yrittäjän näkökulmasta olla tieto siitä, että hänellä on keinot toimia.

Hiltunen huomauttaa, että ”ennen irtisanomista edelleen annetaan varoitus, joten mitään yhtäkkisiä irtisanomisia tämä ei tosiaan mahdollista.”

– Lopuksi vielä haluan sanoa, että kukaan yrittäjä ei huvikseen palkkaa ja irtisano ketään. Rekryprosessit ovat työläitä ja kalliita perehdytyksineen, joten kyllä työntekijöistä halutaan pitää kiinni. On ikävää luoda kuva, ettei työnantajat ota vastuuta. Eikö työsuhteessa vastuun pidä olla muutenkin jaettu? Molemmat osapuolet hoitavat osansa ja se on jokaisen etu. Reilun työelämän tulee koskea mielestäni niin työntekijöitä kuin yrittäjiäkin.