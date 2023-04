SDP:llä Helsingissä kinkkinen tilanne: Kenestä uusi keulakuva?

SDP pääsi eduskuntavaaleissa juhlimaan Helsingissä toiseksi suurimman puolueen paikkaa ohi vihreiden, mutta samalla kaksi lisäpaikkaa eduskuntaan toivat puolueelle uuden pulman.

Kansanedustajaksi palaava Nasima Razmyar jättää pestinsä Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarina, joten hänelle tarvitaan seuraaja jäljellä olevaksi kahdeksi vuodeksi. Paikka on kuntavaalien jälkeen neuvoteltu demareille ja kaupungin ohjesäännön mukaan apulaispormestari valitaan valtuutettujen tai varavaltuutettujen joukosta.

Salkku ei ole köykäinen, sillä pelkästään peruskoululaisia on Helsingissä noin 45 000. Razmyar on esiintynyt paljon julkisuudessa muun muassa Helsingin alueiden eriytymisen ja koulushoppailukeskustelun tiimoilta.

Puolueen sisäpiiristä kiteytetään Verkkouutisille, että niin loistava kuin Helsingin demareiden vaalitulos olikin, nyt 13 hengen valtuustoryhmästä kaikkiaan viisi henkilöä istuu eduskunnassa. Muista ryhmän valtuutetuista puolestaan iso osa on eläkkeellä, ja kun tarkastelua laajennetaan varavaltuutettuihin, moni on poliittisella urallaan vasta untuvikko.

Tehtävään halutaan laaja-alaista ja verkottunutta osaajaa, ei pelkkää varhaiskasvatuksen ja koulutuksen tuntijaa, sillä apulaispormestari toimii myös SDP:n edustajana kaupungin ylimpien päättäjien neuvotteluissa.

Puolueen ilmeisin valinta, valtiosihteeri, valtiotieteiden tohtori ja useissa kansainvälisissä koulutushankkeissa mukana ollut ex-kansanedustaja Pilvi Torsti on juuri karistamassa Suomen pölyt jaloistaan ja suuntaamassa Torinossa alkavaan EU-virkaansa. Helsingin entinen apulaiskaupunginjohtaja, ministeri Tuula Haatainen puolestaan jatkaa eduskunnassa.

Kolmannen kauden valtuutettu, historiantutkija Ville Jalovaara ilmoittautui kisaan heti alkumetreillä. Jalovaaraa ei ilahduttanut HS:n artikkeli, jossa hänet esitettiin lähinnä asuinalueensa Vuosaaren asioiden ajajana. Jalovaara huomauttaa Verkkouutisille, että hän on istunut opetuslautakunnassa, eli nykyisessä kasvatus- ja koulutuslautakunnassa kymmenen vuotta.

Hilkka Ahde on kertonut, että apulaispormestarin paikka voi kiinnostaa, jos kyselyitä hänelle tulee. Ahde on eläkkeellä oleva lastentarhanopettaja. Helsingin Sanomat tosin uumoili, että imagoaan vihdoin nuorentamaan onnistunut SDP voi kokea hankalaksi palata valinnassaan perusdemarien ikäpolveen.

Apulaispormestari voi siksi hyvinkin löytyä varavaltuutettujen joukosta. Yksi potentiaalinen nimi on Johanna Laisaari, lapsioikeusjuristi ja Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja, joka oli ehdolla Helsingin apulaispormestariksi jo 2017. Myös Laisaari on kertonut mediassa, että ehdokkuus kiinnostaa. Tosin Laisaari on vasta kahdeksas varavaltuutettu.

SDP Helsingin piirikokous vahvistaa valinnan aikataulun ja vaiheet perjantaina.