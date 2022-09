SDP: Palveluiden kriisiytyminen on tapahtunut vähitellen

– Palveluiden kriisiytyminen on tapahtunut vähitellen. Viimeisen kymmenen vuoden aikana – jonka vanhuspalvelulaki on ollut voimassa – jokainen hallitus on omalla tavallaan pyrkinyt näitä haasteita taklaamaan. Varmasti parasta on yritetty, mutta lopputulos ei aina ole vakuuttanut. Välillä säästötavoitteet ovat ajaneet hyvän hoidon edelle, sanoi SDP:n kansanedustaja Heidi Viljanen kokoomuksen tekemässä välikysymyskeskustelussa eduskunnassa.

Viljasen mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on onnistunut säätämään – sosialidemokraattien jo pitkään vaatiman – sitovan henkilöstömitoituksen ympärivuorokautiseen hoitoon.

– Mielestäni onkin totuudenvastaista syyttää hallitusta siitä, että mitään ei olisi tehty. En lähde toistamaan ministeri (Aki) Lindénin (sd.) äsken esittämiä toimenpidelistauksia, lainsäädäntöä, kehittämishankkeita ja rahasatsauksia uudelleen. On selvää, että tämä hallitus on paitsi satsannut rahallisesti lähes historiallisella tavalla kuntien palveluihin, se on myös toteuttanut kunnianhimoista sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä poikkeuksellisen vaikeissa oloissa.

Viljanen totesi, että kun nykytilanne vanhustenpalveluissa ja terveydenhuollossa on syntynyt pidemmän ajan kuluessa, ei siihen ratkaisukaan ole yksinkertainen.

– Tarvitaan useita yhtäaikaisia ja määrätietoisia toimia, joihin Marinin hallitus on tarttunut asialle kuuluvalla vakavuudella.

Viljasen mukaan kaikkein keskeisin asia on riittävän henkilöstömäärän turvaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa.

– Työvoimapula läpileikkaa koko sote-sektorin. Hoitoalan koulutusta onkin merkittävästi lisätty tällä hallituskaudella. Erityisesti lähihoitajien koulutustarjontaa on lisätty huomattavasti ja jatkossa myös tärkeiden hoiva-avustajien määrää lisätään merkittävästi.

Viljanen totesi myös kotihoidolla olevan keskeinen rooli vanhusten hoivassa.

– Myös kotihoidon henkilöstöresurssin puutteet ovat olleet tiedossa. Koulutuspaikkojen lisääminen henkilöstön saamiseksi on tärkeää, mutta se ei yksin riitä. Hallitus onkin toteuttanut myös uudistuksen kotihoitoon, hän sanoi.