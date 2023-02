Perheyritysten liiton ja Suomalaisen työn liiton vaalitentissä palautettiin mieliin viime hallitusneuvottelujen RAHAA ON -fläppitaulu. Puolueiden panelisteilta kysyttiin, mitä he kirjoittaisivat omaan fläppitauluunsa seuraavissa hallitusneuvotteluissa.

– Siihen pitää kirjoittaa että talous kasvuun ja velkaantuminen seis. Rahaa ei enää ole, kokoomuksen Petteri Orpo sanoi.

– Suomen ja suomalaisten turvallisuus, Suomi kestävään kasvuun, SDP:n Tytti Tuppurainen hahmotteli omaksi fläppitaulukseen.

Eurooppaministeri Tytti Tuppuraiselta kysyttiin, tuliko SDP:lle nyt yllätyksenä, että rahalla on taas hinta ja velalla on väliä.

– Ei se varmaan SDP:lle tullut sen enempää yllätyksenä kuin kenellekään muullekaan, Tytti Tuppurainen sanoi.

– Mutta todellisuus on karu ja sen kanssa me nyt elämme. Sinänsä Suomen tämänhetkiset korkomenot ovat toki huolestuttavasti nousussa, mutta eivät millään tavalla hälyttävästi poikkea keskeisistä verrokkimaista. Kun ajatellaan meidän korkoeroamme esimerkiksi Saksaan, niin olemme suurin piirtein samassa linjassa.

– Toki nyt kuluvana vuonna velanhoitomenot kasvavat, ja tähän pitää varautua, mutta mihinkään välittömään paniikkiin Suomessa ei ole syytä. Pitää ottaa vakavasti uusi tilanne jossa olemme, mutta en ihan halua yhtyä meneillään olevaan tällaiseen hysteriaan. Se on omiaan luomaan apatiaa ja me tarvitsemme realistista tulevaisuudenuskoa, SDP:n Tuppurainen jatkoi.

Kokoomuksen Petteri Orpo vastasi toteamalla, että ”tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku”.

– Ja tosiasia on se, että korot nousevat. …meillä on tällä menolla 200 miljardia euroa velkaa muutamassa vuodessa. Se tarkoittaa jopa 7-8 miljardin vuotuisia korkokuluja, tämän vuosikymmenen puolella. Se on aivan tolkuton määrä, Petteri Orpo sanoi.

– Siksi, vaikka ei mitään hysteriaa tarvitse olla, mutta pitää tunnustaa tämä tosiasia: näin ei voida jatkaa. Velkaantuminen täytyy saada kuriin. Se tarkoittaa että meidän täytyy saada julkiseen sektoriin tuottavuutta lisää, pitää tehdä säästöjä, pitää tehdä leikkauksia. Mutta kun niillä Suomi ei nouse, niin me tarvitsemme työtä ja yrittäjyyttä tähän maahan lisää.

– Tämä (velanotto) oli tietoinen politiikkapäätös (nykyhallitukselta). Se RAHAA ON valitettavasti kertoo sen asenteen, millä tämä hallitusohjelma rakennettiin (2019). Ilman tietoakaan koronasta tai Ukrainan sodasta, Orpo totesi jatkaen nykyhallituksen halunneen eroon ”kuripolitiikasta”.