Savukranaatit ja kananmunat lensivät Serbian parlamentissa

Oppositio hankaloitti hengittämistä Serbian parlamentissa tiistaina. Poikkeuksellisessa mielenilmauksessa heiteltiin savukranaatteja ja sytytettiin jalkapallo-otteluista tuttuja värisavusoihtuja. Oppositio osoitti tukeaan opiskelijoiden johtamille mielenilmauksille, jotka vastustavat Serbiaan juurtunutta korruptiota.

Serbialaisen uutiskanava B92:n mukaan myös parlamentissa heiteltiin myös pulloja ja kananmunia. Osa edustajista raportoi hengitysvaikeuksista ja kolme toimitettiin sairaalaan tarkastettavaksi.

Korruptionvastaiset mielenosoitukset saivat alkunsa marraskuussa tilanteesta, jossa Novi Sadin kaupungissa sijaitsevan rautatieaseman katos romahti. Katosturmassa kuoli 15 ja loukkaantui vakavasti kaksi ihmistä. Helmikuun puoliväliin mennessä katosturmasta vastuuta vaatineet mielenosoitukset olivat levinneet käytännössä kaikkialle Serbiaan. Osa niistä on ollut huomattavan laajoja, jopa 20 000 ihmisen kokoontumisia. Mielenilmauksiin on liittynyt paikoin myös muuta ilkivaltaa.

Opiskelijaliikkeen johtamia mielenosoituksia ovat asettuneet tukemaan esimerkiksi Serbian asianajoliitto joulukuisella tukilakollaan sekä useat oppilaitokset ja yliopistojen opettajat ja professorit, jotka ovat osallistuneet opiskelijoiden mielenilmauksiin.

The spring session of the 🇷🇸 Serbian parliament turns into a brawl with flares & smoke bombs thrown around by MPs.

The banner reads "Serbia rises up to bring down the regime".pic.twitter.com/tugzVcxmbK

