Sauli Niinistön yllätys: Kirjoitusteni autenttisuuden voi todistaa

Presidentti Sauli Niinistö kertoi Helsingin kirjamessujen yhteydessä, että hänellä on noin 3000 sivua muistiinpanoja.

Kaikki ne on kirjoitettu mustekynällä.

– Sen vuoksi – kun olen nimittäin juristi – että ne ovat autenttisia. Musteen jäljen pystyy nimittäin jälkikäteen tarkistamaan: milloin se kirjoitettu on, Sauli Niinistö toteaa.

– Ei siis sellaisia muistelmia, jotka ovat vähän kauniimman päälle kirjoitettuna, eli kirjoitettu vähän jälkeen(päin).

Niinistön ensimmäinen muistelmateos Kaikki tiet turvaan (WSOY) hänen virkavuosiltaan 2012-2024 ilmestyi viime viikolla.

Kirjan idea hänen mukaansa on, että historiaa kirjoitetaan ”kovin nopeasti”, ”paikka paikoin uudelleen ja helposti unohtaen yhteydet menneeseen”.

– Tarkoitan ihan suoraan sitä, että minä näen Suomen turvallisuuden tietynlaisena kaarena, joka lähti liikkeelle jo paljon ennen minun virkaan tulemistani, ja päätyi 2022 tapahtumiin, presidentti selvittää.

– Kun sen sijaan tämä tuoreempi ajattelu näyttää lähtevän siitä liikkeelle, että kaikki kääntyi hetkessä. Ei se niin ollut.