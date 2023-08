Sauli Niinistö: Venäläisille voi olla vähän vaikeaa löytää Suomesta suosikkiehdokasta

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhui tiistaina suurlähettiläspäivillä. Puheen jälkeen hän vastasi toimittajien kysymyksiin. Niistä yksi koski Venäjän luomia uhkakuvia ja hybridivaikuttamista tulevissa presidentinvaaleissa ja eurovaaleissa.

– En ihan tältä seisomalta sanoisi, että meidän vaaleihimme pyrittäisiin jotenkin vaikuttamaan. Se voi olla vähän vaikeaa venäläisille löytää edes suosikkiehdokasta, Sauli Niinistö sanoi.

– Eli uskoisin, että tätä samaa me tulemme kuulemaan mitä nyt on kuultu. Ja siinä on tarkoitus selvästikin… se on suunnattu venäläisille.

– Ja luulen, että siinä halutaan – ainakin joissain kommenteissa tai ulostuloissa – näköjään painottaa sitä, että Venäjän toimilla ei ole ollut merkitystä sille, että Ruotsi ja Suomi Natoon hakivat. Halutaan eroon siitä ajatuksesta, presidentti jatkoi.

– Ja tämä on tietysti tietyllä tavalla mielenkiintoinen havainto, että on tarve pyrkiä eroon sellaisesta. Venäläisen yleisön silmissä.