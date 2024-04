Sauli Niinistö amerikkalaiskirjassa: Järkytyin Venäjän hyökkäyksestä Kiovaan

Entistä tasavallan presidentti Sauli Niinistöä on haastateltu New York Timesin Valkoisen talon kirjeenvaihtajan David E. Sangerin uutuuskirjassa New Cold Wars: China’s Rise, Russia’s Invasion, and America’s Struggle to Defend the West Hardcover.

Presidentti kuvailee kirjassa tuntojaan Mäntyniemessä vuosi sen jälkeen, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksen Ukrainaan.

– Viro on tuossa suunnassa. Ja niin on Venäjäkin, hän näyttää vieraalleen jäistä maisemaa Mäntyniemessä.

Niinistön kuvaillaan virassaan aloittaneen Suomen hivuttautumisen kohti Natoa, ”mutta samaan aikaan Niinistö tapasi säännöllisesti (Vladimir) Putinia, häntä mittaillen”. ”Putinilta ei kestänyt kauan tehdä selväksi, että mikä oli hänen oli hänen – ja mikä oli ollut Suomen oli myös hänen”, kirjoittaja toteaa.

Kirjassa kerrotaan Suomessa jo paljon uutisoidusta sananvaihdosta, jossa Putin 2012 ihmetteli Suomen suuntaa Natoon ”koska ette voi saada Karjalaa takaisin”. Niinistö ällistyi ja vastasi jokaisen itsenäisen valtion maksimoivan oman turvallisuutensa.

David Sangerin mukaan syksyllä 2021 Ukrainan valtauksen alkaessa näyttää yhä selvemmältä tuli kysymykseksi Niinistön mielessä, oliko kahdella puolella olemisen (straddling) aika ohi. Kirja kertoo hänen uudenvuodenpuheestaan, jossa puhuttiin Nato-jäsenyyden hakemisen mahdollisuudesta. Viikkoa ennen hyökkäystä Niinistön kerrotaan sanoneen Ruotsin puolustusministerille, että hyökkäyksen toteutuessa maiden tulisi alkaa puhua Naton jäsenyydestä.

Kirjan mukaan ”se oli monumentaalinen ehdotus …(joka) huonontaisi Putinin paranoiaa lännen aikeista”.

– Olin järkyttynyt että hyökkäys oli niin massiivinen. …(erityisesti) että he aikoivat Kiovaan. Koska se tarkoitti, että he yrittivät vallata koko maan, Sauli Niinistö toteaa.

Sanger kysyy, mikä sai Suomen Nato-päätökseen, jota maa oli näyttävästi välttänyt vuosikymmenien ajan.

– Putin teki sen, Niinistö vastaa.

Hän kuvailee Euroopan mennyttä yliluottamusta kykyihinsä, ”epärealistista kuvaa” voimastaan ja turvastaan.

– En usko että on kenenkään intressi että maailma jakautuu syvästi eri leireihin, presidentti varoittaa.

Hän huomauttaa, että maailman kahdeksasta miljardista ihmisestä liberaalin demokraattisen perinteen alle kuuluu ehkä alle kaksi miljardia.