Satoja autoja tärveltiin: Venäjä huijasi epäilyt vihreiden niskaan

Venäjän värväämiksi epäillyt nuoret miehet ovat sabotoineet yli 270 autoa useissa Saksan osavaltioissa. Autojen pakoputkiin ruiskutettiin tiivistettä ja paikalle jätettiin Saksan vihreiden (Die Grünen) vaalimainos.

Poliisi pysäytti yöllä 11. joulukuuta Schönefeldissä epäilyttävän Opelin pakettiauton. Sen kyydissä oli kolme miestä, joista yhdellä oli Saksan henkilötodistus, toisella Serbian ja kolmannella Bosnian henkilötodistus. Koska poliisit eivät havainneet murtotyökaluja, he päästivät miehet jatkamaan matkaa.

Ei olisi kannattanut. Kun aamu valkeni, poliisi alkoi saada yhteydenottoja autojen omistajilta. Tärveltyihin autoihin oli liimattu tarroja, jossa Saksan valtiovarainministeri ja varaliittokansleri Robert Habeck virnistää vieressään vihreiden slogan Sei grüner (ole vihreämpi). Habeck pyrkii Saksan liittokansleriksi Olaf Scholzin tilalle helmikuun lopussa käytävissä vaaleissa.

Seurasi meteli. Vihreiden väitettiin syyllistyvän ”ekoterrorismiin”. Iltapäivälehti Bild julisti otsikossaan, että ilmastoradikaalit hyökkäsivät autojen kimppuun rakennusvaahdolla. Mutta nyt vaikuttaa siltä, ettei kolmen maan kansalaisilla ollutkaan tekemistä ympäristöaktivismin vaan häijyn vaalivaikuttamisen kanssa.

Saksalaislehti Der Spiegel on saanut omista tiedustelulähteistään tietää, että miehet on liitetty paitsi Schönelfedin alueella tapahtuneisiin 43 auton sabotaasiin, myös samanlaisiin tekoihin Baden-Württenbergissa, Baijerissa ja Brandenburgissa. Tiedustelulähteiden mukaan miehet, joista kaksi on jo poistunut maasta, on värvätty chat-kanavien kautta ja he ovat saaneet toiminnastaan useiden tuhansien eurojen palkkion.

Spiegelin mukaan etsinnöissä, jotka tehtiin 13. joulukuuta, saatiin takavarikkoon puhelimia ja tietokoneita – sekä tietysti rakennusvaahtoa. Tutkinnassa on käynyt ilmi, että he ovat saaneet tarkat ohjeet ja sadan euron korvauksen jokaisesta tärvellystä autosta. Osa maksuista on suoritettu jo iskun tapahtumahetkellä käteisellä, ja työn tilaaja on vakuuttanut että kaikista kuluista huolehdittaisiin jos teosta sattuisi jäämään kiinni. Der Spiegelin mukaan tällä hetkellä rikostutkinta on käynnistetty neljästä ihmisestä.

Venäjän tiedustelupalveluiden osuus erilaisiin sabotaaseihin ympäri Eurooppaa on monesti osoitettu. Edeltävänä kesänä virolainen Delfi-lehti onnistui tavoittamaan viestipalvelu Telegramista värvääjänkin ja hankkimaan tältä tarjouksen, jonka mukaan Nato-maan panssarivaunun polttamisesta maksettaisiin jopa 10 000 euroa.

Sabotaasien on syksyn mittaan uskottu muuttuvan luonteeltaan vakavammiksi ja tuhoisammiksi sen jälkeen, kun sotilastiedustelu GRU loppukesästä liitettiin Leipzigin lentorahtiterminaalissa ja perillä Britanniassa syttyneisiin postipaketteihin sekä ilmi tulleeseen salamurhasuunnitelmaan, jonka kohteena oli asejätti Rheinmetallin toimitusjohtaja Armin Papperger. Yhdysvaltalainen The New York Times kertoi tammikuussa, että lentoliikenteeseen kohdistuva häirintä sai keskustiedustelupalvelu CIA:n puuttumaan asiaan ja käyttämään omia kanaviaan saadakseen sanan kulkemaan Venäjän presidentti Vladimir Putinille, että jos meno jatkuu ja pahenee, voi Yhdysvallat tulkita Venäjän virallisesti harjoittavan terrorismia.

Sabotaasit eivät ole kuitenkaan Euroopasta loppuneet. Helmikuun alussa Viron Tallinnassa sytytettiin palamaan ukrainalainen ravintola. Kiistettävyydessään ja yksinkertaisuudessaan vaalitarrojen levittäminen pienimuotoisen vandalismin ohella on operaationa kauhistuttavuudessaan hyvin kekseliäs: tekijöitäkin epäillään Der Spiegelin mukaan vain vahingonteosta.

Venäjän kädenjäljen puolesta puhuu myös se, että Saksan vihreät ja ministeri Robert Habeck eivät ole Venäjän toimien kohteena ensimmäistä kertaa. Britanniassa aiemmin Venäjän laskuun operoineiden bulgarialaisten asuinpaikkoihin tehdyissä etsinnöissä löydettiin propagandaa, jonka tarkoituksena vaikutti olevan osoittaa että varaliittokansleri Habeck olisi natsi.