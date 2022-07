Sataa työpaikkaa hakenut Santeri TS:lle: Olisi kiva saada palautetta

Turkulainen Santeri Peltola, 39, jäi työttömäksi vuonna 2020, kun Meyerin telakka irtisanoi satoja työntekijlitä koronapandemian alettua.

Hän kertoo Turun Sanomille uuden työn jääneen haaveeksi, vaikka hän on hakenut parin vuoden aikana jopa sataa työpaikkaa.

– Usein uutisoidaan siitä, ettei työpaikkoihin ole hakijoita, vaikka paljon on sellaisia työttömiä, jotka eivät ole päteviä avoimiin työpaikkoihin. Kun itse on hakenut töitä paljon, tulee sellainen olo, että työnhakijaa syyllistetään, työtön mies toteaa TS:lle.

Peltola on suorittanut työttömäksi jäätyään robotiikan ja 3D-mallinnuksen kurssin. Sähköalalle hän yritti myös kouluttautua, mutta sai tuntea omakohtaisesti ammatilliseen koulutukseen kohdennetut leikkaukset.

– Opetuksessa mentiin tosi vauhdilla eteenpäin ja alkoi tuntua, että nyt jää jälkeen. Tuntui, että ei tästä tule mitään.

Peltola kertoo TS:lle hakeneensa työtä niin kokoonpanon, logistiikan kuin varastoalan tehtävistä. Hakemuksia hän on lähettänyt sekä vuokratyöfirmoihin että vakituisiin paikkoihin.

Hän ei osaa antaa suoraa vastausta siihen, miksi haastattelukutsuista huolimatta työpaikkaa ei ole vielä osunut omalle kohdalle.

– Se on asia, jota on itsekin paljon miettinyt. Välillä toivoisin, että voisi saada palautetta, että mikä on se syy, miksei ole tullut valituksi. Sen perusteella voisi ehkä vähän muokata omaa haastatteluissa olemista.

Peltola ei koe saaneensa kovinkaan konkreettista apua työvoimatoimistosta työllistymiseen. Hän toivoisikin lisää yksilöllistä tukea ja vinkkejä siihen, mistä työtä voisi lähteä etsimään.

Hän kertoo haaveilevansa oppisopimuspaikasta sähköalalla.

– Toivoisin, että annettaisiin mahdollisuus.