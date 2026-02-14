Sari Sarkomaa: Taloyhtiöillä on oltava oikeus kieltää tupakointi kodeissa

Tupakkalain on mahdollistettava tupakointikielto taloyhtiöissä, sanoo kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa. Hänen mukaansa on kohtuutonta, että asukas voi omassa kodissaan joutua kärsimään naapurin tupakoinnista.
– Savuton koti ei ole vain mukavuuskysymys – kyse on terveydestä ja turvallisuudesta. Tupakansavu on syöpävaarallinen seos, eikä sen pitoisuudelle sisäilmassa ole voitu osoittaa turvallista rajaa, Sarkomaa kommentoi.
– Passiivinen tupakointi aiheuttaa useita kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia sekä pahentaa sairauksien oireita, hän jatkaa.
Tupakkalaki suojaa tällä hetkellä tupakansavulta työpaikoilla ja julkisissa tiloissa.
Sosiaali- ja terveysministeriön tuoreimmassa tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän raportissa ehdotetaan, että taloyhtiöiden yhtiökokoukselle annettaisiin oikeus enemmistöpäätöksellä kieltää tupakointi niin sisällä asunnossa kuin parvekkeella.
Sarkomaa on samaa mieltä. Taloyhtiöiden päätösvaltaa tulisi vahvistaa seuraavaksi, kansanedustaja huomauttaa. Nykyisin lainsäädäntö mahdollistaa tupakointikiellon asettamisen ainoastaan taloyhtiön yhteisiin ulkotiloihin sen omalla päätöksellä.
Jos taloyhtiö haluaa tällä hetkellä kieltää tupakoinnin asukkaiden asunnossa tai parvekkeella, edellyttää se erillistä menettelyä, Sarkomaa huomauttaa.
Kiellosta päättää kunnan viranomainen taloyhtiön hakemuksen pohjalta. Tämä aiheuttaa kustannuksia taloyhtiölle ja siksi prosessiin lähtee vain harva taloyhtiö, kansanedustaja lisää.
– Koti on meille kaikille tärkeä paikka, jossa pitäisi saada olla rauhassa ja turvallisesti. Tupakkalaki on välttämätöntä uudistaa suojaamaan ihmisiä tupakansavulta myös omassa kodissaan, Sarkomaa perustelee.