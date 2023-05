Sarastia-päätökselle kiitosta: ”Usko markkinatalouteen vahvistui”

KKV:n ratkaisu hankintalain kiertämisestä oli tarpeellinen Suomen kasvulle, sanovat Elinkeinoelämän järjestöt.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV tiedotti tänään, että se esittää markkinaoikeudelle, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen Sarastia-hankinnan sopimuskausi määrätään päättymään ennenaikaisesti.

Elinkeinoelämän järjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Keskuskauppakamari ja Perheyritysten liitto ovat päätökseen tyytyväisiä.

– KKV:n päätös vahvistaa uskoamme markkinatalouteen ja yrittäjyyden Suomen elinvoimaa vahvistavaan voimaan, sanoo tiedotteessa Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikan johtaja Harri Jaskari.

KKV:n päätöksen mukaan Sarastia ei ole Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sidosyksikkö, joten hankinta olisi pitänyt kilpailuttaa. Virasto toivoo markkinaoikeuden ratkaisun selkeyttävän sidosyksikköhankintojen käyttöedellytyksiä.

– Kyseessä on ensimmäinen merkittävä päätös, jossa hyvinvointialueiden ilman markkinaehtoista kilpailutusta harjoittamat in house –hankinnat otetaan syyniin. Se on avaus laajempaan, kriittiseen tarkasteluun ilmiössä, joka on haitannut yksityistä elinkeinotoimintaa, sanoo EK:n kilpailuasiantuntija Annaliisa Oksanen.

Elinkeinoelämän järjestöt tekivät marraskuussa toimenpidepyynnön KKV:lle, jossa ne vaativat viranomaista puuttumaan markkinoita vinouttavaan in house -käytäntöön. Järjestöt katsoivat, että suurimmillaan satojen omistajien yhtiöt eivät täytä hankintalain mukaista sidosyksikön määritelmää.

Tänään KKV antoi päätöksen, jossa se vaatii markkinaoikeutta puuttumaan tilanteeseen Sarastia Oy:n kohdalla.

– Kilpailuviranomainen on päätöksessään arvioinut, etteivät Sarastiaan luodut päätöksentekorakenteet täytä hankintalain määräysvaltaa koskevia edellytyksiä. Järjestöt arvioivat tilannetta samalla tavalla, Keskuskauppakamarin johtaja Johanna Sipola arvioi tiedotteessa.

– Odotamme kiinnostuneena markkinaoikeuden ratkaisua. Tärkeintä on, että markkinat toimivat, ja tervettä, taloutta ja tehokkuutta vahvistavaa kilpailua syntyy, toteaa Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen.

Järjestöjen mukaan kuntien ja hyvinvointialueiden tulisi lähteä purkamaan in-house ratkaisujaan ja kilpailuttaa ostot hankintalain edellyttämällä tavalla.

– On tärkeää selkeyttää lainsäädäntöä sen osalta, millä omistusosuudella ja muilla kriteereillä sidosyksikkömäärittely täyttyy. Tämä selkeytys on tehtävä myös käynnissä olevissa hallitusneuvotteluissa, Johanna Sipola sanoo.