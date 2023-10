Kirjailija Yuval Noah Harari: Juutalaisten synkimpien hetkien ei pitänyt toistua

Tällä hetkellä israelilaiset yrittävät toipua terroristijärjestö Hamasin verisestä hyökkäyksestä, toteaa Jerusalemin heprealaisen yliopiston historian professori Yuval Noah Harari.

Hänen mukaansa ensin nykyistä katastrofia verrattiin vuoden 1973 Jom kippur -sotaan, joka käytiin Israelin sekä Egyptin ja Syyrian välillä.

– Kun julkisuuteen ilmestyy kuitenkin yhä enemmän kauhistuttavia tarinoita ja kuvia (Hamasin toteuttamista) kokonaisten yhteisöjen joukkomurhista, ymmärsimme, että kyse ei ole lainkaan Jom Kippur -sodan kaltaisesta asiasta, Harari kirjoittaa Washington Postin mielipidekirjoituksessa.

– Nyt ihmiset rinnastavat tuoreet tapahtumat juutalaisten synkimpiin hetkiin – kuten natsien Einsatzgruppen-tuhoamisryhmiin holokaustin aikana ja Venäjän keisarikunnassa toimeenpantuihin pogromeihin (hyökkäyksiin) juutalaisia vastaan.

Harari korostaa, että Israelin valtio perustettiin varmistamaan, ettei tämä koskaan toistuisi.

– Israelilaiset maksavat hintaa vuosia jatkuneesta liioitellun itsevarmuuden hybriksestä, jonka aikana hallitus ja monet tavalliset israelilaiset kokivat olevansa niin paljon voimakkaampia kuin palestiinalaiset, että voisimme vain jättää heidät huomiotta. Israelia voidaan kritisoida siitä, että se on luopunut ponnisteluista solmia rauha palestiinalaisten kanssa ja kuinka se on pitänyt vuosikymmenien ajan miljoonia palestiinalaisia miehityksen alla.

– Tämä ei kuitenkaan oikeuta Hamasin tekemiä julmuuksia. Hamas ei ole koskaan sallinut rauhansopimuksen solmimista Israelin kanssa, ja se on tehnyt kaikkensa sabotoidakseen Oslon rauhanprosessia. Jokaisen, joka haluaa rauhaa, on tuomittava Hamas ja määrättävä sille sanktioita sekä vaadittava kaikkien panttivankien välitöntä vapauttamista ja Hamasin täydellistä aseistariisuntaa.

Valtion toimintahäiriö

Harari korostaa, että Israeliin kohdistuvat syytökset eivät kuitenkaan selitä valtion toimintahäiriötä. Hänen mukaansa todellinen selitys Israelin toimintahäiriölle on pikemminkin populismi kuin väitetty moraalittomuus.

– Israelia on useiden vuosien ajan hallinnut populistinen voimamies Benjamin Netanjahu, joka on PR-nero mutta epäpätevä pääministeri. Hän on toistuvasti asettanut henkilökohtaiset etunsa kansallisten etujen edelle ja pyrkinyt jakamaan kansakunnan kahtia. Hän on nimittänyt ihmisiä avaintehtäviin enemmän lojaalisuuden kuin pätevyyden perusteella ja ottanut kunnian jokaisesta menestyksestä, mutta ei ole koskaan ottanut vastuuta epäonnistumisista. Hän ei myöskään näytä pitävän totuuden kertomista tai kuulemista tärkeänä.

Hararin mukaan joulukuussa 2022 perustettu Netanjahun hallituskoalitio on ”messiaanisten kiihkoilijoiden ja häpeilemättömien opportunistien liitto”, joka jätti huomiotta Israelin monet ongelmat – mukaan lukien heikkenevä turvallisuustilanne – ja keskittyi sen sijaan kaappaamaan vallan itselleen.

– Israelin puolustusvoimat ja turvallisuusjoukot sekä lukuisat asiantuntijat varoittivat hallitusta toistuvasti siitä, että sen politiikka asettaa Israelin alttiiksi uhille ja heikentää Israelin pelotetta ulkoisten uhkien lisääntyessä.

Hararin mielestä Israel voi silti pelastaa itsensä katastrofilta.

– Sillä on edelleen ratkaiseva sotilaallinen etumatka Hamasiin sekä moniin muihin vihollisiinsa nähden. Juutalaisten kärsimyksen pitkä muisto painaa nyt kansakuntaa ja ihmisten mieliä.

Hän kertoo Israelin puolustusvoimien, muiden valtion elimien ja kansalaisyhteiskunnan toipuvan shokista.

– Tällä hädän hetkellä pyydämme myös ystäviämme kaikkialla maailmassa seisomaan rinnallamme. Israelin aiemmassa toiminnassa on paljon kritisoitavaa. Menneisyyttä ei voida muuttaa. Mutta toivottavasti, kun voitto Hamasista on saavutettu, israelilaiset vaativat hallitukselta vastuunottoa, hylkäävät populistiset salaliitot ja messiaaniset fantasiat sekä ponnistelevat demokratian ja rauhan puolesta.