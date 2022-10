Sanna Marinin avustaja tehtävään tammikuussa, nyt pitkälle palkalliselle karenssille

Eduskunnassa puitiin keskiviikkona lakia ministerien karenssista. Samalla puhuttiin laajemmin koko karenssijärjestelmästä.

Kokoomuksen Timo Heinonen sanoi pitävänsä uutta lakia ”hyvesignalointina pahimmillaan”, näön vuoksi tehtävänä hyveposeerauksena, joka ei tule korjaamaan itse ongelmaa. Hänellä oli esimerkkejä karenssien omituisuuksista ja politiikasta uusiin tehtäviin siirtymisen ongelmallisuuksista.

Tiistaina uutisoitiin pääministeri Sanna Marinin (sd.) eduskunta-asioista vastanneen erityisavustajan Niilo Toivosen, 34, siirtymisestä viestintäyritys Milttoniin johtavaksi neuvonantajaksi. Teologian maisteri Toivonen on ollut Marinin erityisavustajana 24. tammikuuta 2022 alkaen ja ennen sitä pitkään eri avustajatehtävissä, muun muassa varapuhemies Antti Rinteen (sd.) erityisavustajana.

Niilo Toivonen aloittaa Milttonissa karenssin jälkeen ensi vuoden helmikuussa. Välissä hän on nyt neljän kuukauden ajan palkallisella karenssilla.

– Mitä hän tekee sen karenssiajan, että hän ”hukkaa sen kaiken tiedon” mitä hän on saanut pääministerin erityisavustajana? En ymmärrä mitä tällä saavutetaan, että hänelle maksetaan nyt tietyllä tavalla palkallista lomaa sinne asti että hän pääsee helmikuussa aloittamaan, Timo Heinonen ihmetteli.

– Vajaan vuoden hän on ollut tehtävässä. Neljässä kuukaudessa hän ”tyhjentää päänsä” ja sen jälkeen siellä ei muka ole enää mitään sellaista jota hän voisi väärinkäyttää…?

”Pyöröovi on pyörinyt”

Timo Heinonen mainitsi seuraavaksi sosiaalidemokraattien entisen pääministerin Paavo Lipposen tapauksen, johon uusikaan laki ei olisi puuttunut.

– Hän siirtyi pääministerin tehtävästä puhemieheksi, sitten perusti itselleen Cosmopolis-nimisen vaikuttamisyhtiön ja toimi Gazpromille ja kääri venäläistä rahaa miljoonatolkulla. Voi kysyä, että minkälaisella lainsäädännöllä siihen olisi voitu puuttua — no, ei minkäänlaisella. Siinä olisi tarvittu isänmaallisuutta enempi. Itse asiassa Sofi Oksanen Twitterissä sopisi, että ”Nord Streamin putkimiesten toiminnasta tulee mieleen lähinnä sana maanpetturuus”, kansanedustaja totesi.

Heinonen nosti esille myös Viron ex-presidentin Toomas Hendrik Ilveksen kommentit.

– Ilves vastusti Nord Stream ‑hanketta virassa ollessaan ja mietti, että kuinkahan suuri vaikutus lobbaajilla oli muun muassa hänen mustamaalaamiseensa. Ja näitä Nord Streamille lobanneita demareita on enempikin: Tapio Pekkola, Sebastian Sass, nykyinen puoluesihteeri Antton Rönnholm, joka myös toimi Gazpromin South Streamin ‑kaasuputkihankkeen lobbarina.

Kansanedustajan mukaan ongelmakenttään kuuluu keskustalaisen ex-pääministeri Esko Ahon meno venäläiseen Sberbank-pankkiin.

– Kristi Raik, Viron ulkopolitiikan instituutin johtaja, totesi tähän Lipposen ja demarien Nord Stream ‑vyyhtiin: ”Nähdäkseni yksi oppitunti Suomelle tulisi olla se, että jos ja kun Saksa alkaa taas rakentaa läheisiä suhteita Venäjään, Suomen ei tulisi ryhtyä juoksupojaksi vaan miettiä tarkkaan omaa turvallisuusintressiään.”

Avustajakunnan siirtymisestä liike-elämään tai järjestöihin on käytetty pyöröovi-termiä.

– Mehän päivittelimme silloin tämän hallituksen alkaessa, kun avustajakuntaa paisutettiin aivan valtavasti. Avustajia palkattiin ennätysmäärät, ja nyt sitten kerrotaan, että heille on maksettu vielä näistä lyhyistä, kun pyöröovi on pyörinyt ja on lähdetty pois sieltä avustajista, yli 620 000 euroa lomarahoja, kun he eivät ole enää menneetkään ministerin avustajan tehtäviin vaan he ovat olleet karenssissa, Timo Heinonen sanoi.

Istuntosalista huudettiin ”järkyttäviä summia”.

”Mässäillään palkkioasioilla”

Räikein tapaus Timo Heinosen mukaan oli avustaja, joka sovitun vastaisesti ei siirtynytkään uuteen tehtävään elinkeinoelämään, vaan jatkoi toisessa erityisavustajan tehtävässä. Karenssiaika ehti kuitenkin tulla.

– Toimittaja oli kysynyt, miten tämän karenssin suhteen: ”Vaikka et siirtynyt uuteen tehtävään, niin karenssi astui voimaan?”. Tämä vastasi: ”Kyllä, se neljä kuukautta. Se jää voimaan. Ei se tietotaito ja kontaktit mihinkään katoa.” No, sitten ne varmaan katosivat sen neljän kuukauden aikana, niitä tietoja ei sitten enää olekaan.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo paheksui Timo Heinosen puheenvuoroa.

– Nimenomaan kokoomuksella itsellään on ollut näitä terveysjättien edustajia. Esimerkiksi Helsingin kaupunginvaltuustossa meillä on erittäin monta tällaista keissiä, jossa on suoraan siirrytty sitten monikansalliseen terveysyritykseen ja nimenomaan semmoisiin tehtäviin, joissa tavoitteena on haalia niitä julkisia terveyspalveluita ja lobata sen eteen, että niitä yksityistettäisiin ja ulkoistettaisiin kunnissa, Veronika Honkasalo sanoi.

– Eli kyllä minä ihmettelen sitä, että vähätellään, ikään kuin tätä asiaa ei pitäisi ottaa vakavasti. Sen sijaan näen tämän kyllä tämmöisenä hyvin sensaatiomaisena puheenvuorona, jossa vain mässäillään tämmöisillä palkkioasioilla.

Honkasalo sanoi olevansa samaa mieltä siitä, että lakiesityksessä esitetty karenssiajan ansio ”kyllä tuntuu aikamoiselta”.

Pääministeri Sanna Marinin mukaan lakiesityksen ”tavoitteena ei suinkaan ole estää ministereitä siirtymästä toisiin tehtäviin niin julkiselle kuin yksityiselle puolelle”.

– Tässä pyritään nimenomaisesti rajoittamaan sitä, että palvelukseen siirryttäessä ei sitten esimerkiksi siirtyisi yksityisen puolen tiedoksi sellaista tietoa, joka on tuoretta, eli sen vuoksi tähän tätä karenssia nyt esitetään, Sanna Marin sanoi.

Hänen mukaansa kysymyksessä eivät ole erityisesti nousseet esille ”nämä entisten pääministerien tapaukset”, vaan Anne Bernerin siirtyminen SEB-pankkiin ja aikoinaan myös Jyri Häkämiehen (kok.) siirtyminen Elinkeinoelämän keskusliittoon.

– Tällöin on käyty keskustelua siitä, onko asianmukaista, että siirrytään tämänkaltaisiin tehtäviin suoraan ministerin paikalta, vai pitäisikö siinä välissä olla karenssi. Nyt on päädytty siihen, että lainsäädäntöteitse esitetään karenssia, joka olisi enimmillään 12 kuukautta.