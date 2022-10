Sanna Marin MTV:lla: Kivasta illasta hakataan otsikoissa viikko

SDP:n puheenjohtaja pääministeri Sanna Marin on vieraana Vuoroin vieraissa Maria Veitola -ohjelmassa MTV:lla. Haastattelusta on julkistettu kohtia Katsomossa.

Haastattelussa Marin pohtii julkisuuden henkilönä juhlimisen erityistä vaativuutta.

– On se niinku kauheeta myös miettii sitä, että vitsi oli kiva viikonloppu ja kiva ilta ja kaikkee, ja sit sä joudut miettimään seuraavana aamuna – kun normaalisti ihmiset joutuu vaan ajattelee sitä että ”apua mitä mä tein”, eilen, olinko ihan kunnolla. Ja olinko korrektisti ja näin, Sanna Marin sanoo.

– Ja se on niinkun perusihmisten kela. Sit mä joudun ajattelemaan sitä, että voi vitsi, minkäköhänlaiset otsikot tästäkin nyt vedetään, miltä tää saadaan näyttään ja monta päivää sitä pyöritetään? Et se on niinku, et oli kiva ilta, ja sit sua hakataan viikko sen takia. Niin on se aika heviä, Marin puistelee päätään.

Marinin mukaan hän tarkkailee ulkona ollessaan sitä, kuvaako joku häntä.

– Niin siis, todennäköisempäähän on että jotain materiaalia menee johonkin. Mikä on… hankalaa.- Ja sit tiäks, mä tykkään tanssimisesta. Niin sit se, että onks se niinku o.k.

Ohjelma on kuvattu jo ennen Marinin juhlimiskohua ja elokuun bilevideoita.