Sanna Marin hyökkäsi kokoomuksen kimppuun – tätä ei nähty televisiossa

Eduskunnan torstaisen kyselytunnin loppupuolella nähtiin poikkeuksellinen sananvaihto. Kyselytunnin suorana televisioinut Yleisradio ei onnistunut sitä katsojille välittämään, sillä lähetysaika loppui juuri pääministerin vastatessa.

Kokoomuksen Timo Heinonen oli aiemmin kysynyt sisäministeri Krista Mikkoselta (vihr.), mihin konkreettisiin toimiin tämä oli ryhtynyt jengirikollisuuskehityksen katkaisemiseksi. Heinonen sanoi kokoomuksen esittäneen jo vuosi sitten Ruotsin tie ei ole meidän ‑ohjelmassa joukon pehmeitä ja myös kovia keinoja ongelman torjumiseksi. Ministeri Mikkonen vastasi asian olevan tärkeä ja hallituksen lisätalousarviossa lisänneen resursseja poliisille ja varhaiseen puuttumiseen nuorisotyössä.

Timo Heinonen sai tavan mukaisesti jatkokysymyksen. Siinä hän totesi näin:

– Haluan kiittää tästä keskustelusta, mutta totean, että nyt pelkät puheet eivät riitä, tarvitaan tekoja. Yksi iso asia tämän ongelman taustalla on lasten ja nuorten pahoinvointi, myös kasvavat mielenterveysongelmat. Ministeri (Krista) Kiuru sanoi, että asia on kunnossa, ja ministeri (Li) Andersson sanoi, että ei ole. Kokoomus on esittänyt lukuisia kertoja tällä vaalikaudella terapiatakuun toteuttamista. Te olette, arvoisa hallitus — mukana myös vihreät — äänestäneet joka kerta terapiatakuuta vastaan. Kokoomus kannattaa terapiatakuuta. Kokoomus kannattaa sitä tänään, kokoomus kannattaa sitä myös tulevien vaalien jälkeen ensi vaalikaudella. Arvoisa hallitus, kysyn teiltä: kannatatteko te terapiatakuuta edes tulevalla vaalikaudella?, Timo Heinonen kysyi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vastasi Heinosen kysymykseen seuraavasti:

– Arvoisa puhemies! Huhtikuun 2. päivä käydään eduskuntavaalit, ja äänestäjät pääsevät äänestämään niitä puolueita, joiden katsovat edustavan mielestään oikeita arvoja ja asioita, Sanna Marin aloitti.

– Tällä vaalikaudella todella on panostettu koulutukseen ennätyksellinen määrä resursseja. Me olemme laittaneet sosiaali‑ ja terveydenhuoltoa kuntoon niin rakenneuudistuksen kuin monien palvelu-uudistusten kautta. Esimerkiksi tämä seitsemän päivän hoitotakuu on erittäin tärkeä uudistus, ja sen osana myös mielenterveyspalveluita tullaan parantamaan, Marin jatkoi.

– Miten terapiatakuu?, Timo Heinonen kysyi väliin.

Marin kuitenkin jatkoi näin:

– Mutta kysyn myös kokoomukselta, kun huhtikuun vaalit ovat kohta edessä, kysyn sitä, miten te ajattelette, että jengirikollisuus, nuorten pahoinvointi, nämä mielenterveysongelmat korjaantuvat sillä, että leikataan sosiaaliturvasta kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta ihmisiltä, leikataan sosiaali‑ ja terveyspalveluista, mielenterveyspalveluista, lastensuojelusta, nuorisotyöstä. Epäilen kyllä, että kun tämä leikkauslista on niin kova, niin kyllä on silloin leikattava myös koulutuksesta. Noita leikkauksia ei pysty pelkästään sosiaali‑ ja terveyspalveluista tekemään. Millä tavalla näin laitetaan kuntoon meidän lasten ja nuorten tilanne?, Marin esitti.

Tuohtuneet kokoomuslaiset eivät saaneet vastauspuheenvuoroa. Varapuhemies Antti Rinne (sd.) antoi puheenvuoron seuraavan kysymyksen tehneelle keskustan kansanedustajalle.