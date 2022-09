Sanasta sanaan: Sanna Marinin ja Petteri Orpon kuuma yhteenotto eduskunnassa

Poikkeuksellisen kiihkeältä kuulostanut pääministerin ja oppositiojohtajan sananvaihto vanhuspalveluista kuultiin eduskunnan torstaisen kyselytunnin lopussa.

Alkutahdit sille antoi kokoomuksen Paula Risikko.

– Eilen täällä jo kysyinkin sitä, miten on mahdollista, että kun teillä on sitä rahaa ollut levittää aika moneen kohteeseen, niin tätä ei ole hoidettu. Kerrankin olisi ollut sellainen kohde, johon tarvitaan rahaa: terveydenhuoltoon, hoitajien palkkoihin, Paula Risikko aloitti.

– Mutta varsinainen kysymykseni on pääministerille: Olitte eilen Kuntaliiton järjestämässä paneelissa, ja siellä kun keskustelitte näistä hoitaja-asioista ja hoitajamitoituksesta ja yleensä tästä kehittämisestä, niin te sanoitte näin: ”Kokoomuksen vastaus on se, ettei tehdä mitään. Ei mitoituksia, ei lisää koulutuspaikkoja, ei paranneta palveluita ja jätetään vanhukset heitteille”. Kuinka te kehtaatte puhua näin potaskaa? Miten se on mahdollista, ja mihin te perustatte tämän teidän virkkeenne ja nämä lauseet? Haluan siihen vastauksen, Risikko jatkoi.

Pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin vastasi, että ”kokoomus on ollut hallitusvastuussa erittäin pitkään, ja sinä aikana tämä tilanne on vain pahentunut”.

– Tämä hallitus on pitkästä aikaa ensimmäinen hallitus, joka tekee aidosti laadullisia parannuksia vanhustenhoivaan. Ympärivuorokautisen hoivan hoitajamitoitus on pitkästä aikaa vanhustenhoidon laatua parantava uudistus. Tämänkaltaisia uudistuksia ei kokoomusvetoisilta eikä sellaisilta hallituksilta, joissa kokoomus on ollut mukana, ole nähty, Sanna Marin sanoi.

Kokoomus tuli tämän lainsäädännön taakse täällä eduskunnassa pitkän, pitkän väännön jälkeen, ja eilisessä paneelissa puheenjohtaja Orpo vihjasi siihen suuntaan, että te olisitte vetämässä tukea tältä esitykseltä pois. Toivon, että näin ei ole. Toivon, että kokoomuskin on edelleen sitoutunut 0,7:n hoitajamitoitukseen, koska se on ensimmäinen parannus pitkään, pitkään aikaan vanhustenhoivan laatuun. SDP pitää siitä kiinni. Me olemme valmiita tarkastelemaan lain voimaantulon aikataulua, jos se on välttämätöntä riittävän hoitohenkilökunnan turvaamiseksi, mutta me emme ole valmiita tuosta tavoitteesta luopumaan, ja toivon, että kokoomuskaan ei ole siitä valmis luopumaan, koska se on laadullinen parannus, Marin jatkoi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi, että ”arvoisa puhemies! Arvoisa pääministeri, ette te voi sanoa noin”.

– Minä en eilisessä keskustelussa sanonut, että hoitajamitoituksesta pitäisi luopua. Minä sanoin sen saman, minkä on sanonut ministeri (Aki) Lindén, että sitä ei pystytä nyt tässä aikataulussa tuomaan voimaan. Samoin on sanonut ministeri (Annika) Saarikko. Sanoin sen aivan selkeästi. Miksi te vääristelette toisten sanomisia?, Petteri Orpo kysyi.

– Me tiedämme, että ei tällä hetkellä ole riittävästi hoitajia, jotta hoitajamitoitus voisi tulla ensi keväänä koko voimallaan voimaan. Kun hoitajia ei ole riittävästi, niin tällä hetkellä kotihoidossa ei ole riittävästi hoitajia. 3 000 ympärivuorokautisen hoivan paikkaa on suljettuna, koska ei ole riittävästi hoitajia. Tämä on tosiasia. Se on se tilanne, mikä on nyt. Te olette olleet vastuussa kohta neljä vuotta tämän asian hoitamisesta. Tästä asiasta olette olleet vastuussa neljä vuotta. Teidän tehtävänne on laittaa nämä asiat kuntoon tänään. Vanhukset voivat huonosti tänään, Orpo sanoi.

Sanna Marin vastasi todeten, että ”minä kyllä nyt toivoisin puheenjohtaja Orpolta suoraa ja selkeää vastausta siihen, oletteko te sitoutuneet 0,7:ään”.

– Oletteko te sitoutuneet siihen? Toivon saavani tähän suoran vastauksen. Te olette kyllä kovia luettelemaan erilaisia ongelmia, mutta kokoomukselta ei ole mitään ratkaisuita tullut vanhustenhoivan kriisiin. Minä haluan kuulla, että te olette sitoutuneet tähän tavoitteeseen, ja jos näin on, niin erittäin hyvä, erittäin hyvä, että olette siihen sitoutuneet. Toivon tämän kuulevani suoraan, koska tämä on tärkeä kysymys, Sanna Marin sanoi.

– Me kaikki muistamme ne järkyttävät uutiset, minkälaisessa kunnossa meidän ympärivuorokautisen hoivan hoito on ollut, ja se ei ole ollut sellaista, jolla ollaan voitu turvata ihmisten inhimillinen, arvokas vanhuus. Siksi me olemme tämän lain säätäneet. Siksi me olemme pitkästä aikaa tehneet laadullisia parannuksia vanhustenhoivaan, koska tilanne on ollut kestämätön. Teidän aikananne on leikattu hoitajien ja muiden julkisen sektorin työntekijöiden lomarahoja, on kurjistettu tilannetta, on ajettu niin hoitajat kuin muutkin julkisen puolen työntekijät sellaiseen tilanteeseen, että he tuntevat, että he eivät enää jaksa. Tämä hallitus on saanut tämän perinnön, ja me teemme parhaamme korjataksemme tätä tilannetta, mutta kuten ministeri Lindén kuvasi, niin ei tämä asia aivan kuukaudessa hoidu. Mutta töitä teemme kyllä sen eteen, Marin jatkoi.

Petteri Orpo vastasi seuraavaksi.

– Olemme sitoutuneet. Me olemme sitoutuneet, mutta minä haluan käydä keskustelua siitä, että hallitus on itse usealla suulla sanonut, että hoitajamitoitusta ei voida tuoda suunnitellussa aikataulussa voimaan, koska ei ole riittävästi hoitajia, Petteri Orpo totesi.

– Ja koska hoitajamitoitus on jo nyt kun sitä on kiristetty, johtanut siihen, että vanhustenpalvelut ovat huonommassa tilassa kuin ne ovat olleet kertaakaan modernin Suomen historiassa. Tänään omaishoitajat uupuvat, tänään kotihoidossa on huonompikuntoisia vanhuksia, koska ei riitä hoitajia, tänään on 3 000 ympärivuorokautisen hoivan paikkaa kiinni, koska ei riitä hoitajia.

– Te voitte aina sättiä kokoomusta kaikesta, mutta tosiasia on se, että te olette hallituksessa ja te olette olleet siellä neljä vuotta. Tämä oli teidän keskeinen vaalilupauksenne. Hoitakaa tämä asia kuntoon. Älkää moittiko muita, Orpo jatkoi.

Pääministeri Sanna Marin vastasi.

– Minä painan tämän päivämäärän mieleeni: 15. syyskuuta 2022 Petteri Orpo lupasi tässä salissa, että te pidätte kiinni 0,7:n hoitajamitoituksesta — kiitoksia! Kiitoksia! Minä muistan tämän lupauksen — minä muistan tämän lupauksen — ja nyt meillä on siitä eduskunnan pöytäkirjoissa mustaa valkoisella, että te lupasitte, että te pidätte kiinni 0,7:n hoitajamitoituksesta, 15. syyskuuta 2022. Tämä oli erittäin tärkeä viesti, ja nyt me voimme kaikki olla sitä mieltä, että tämä tulee voimaan. Aikataulua me voimme katsoa, mikä on realistista, mutta tämä tulee voimaan — niin te tänään lupasitte, Sanna Marin sanoi.

– Hallitus on myös tehnyt paljon vanhushoivan kuntoon laittamiseksi. Me olemme säätäneet hoitajamitoituksen. Me olemme antaneet kotihoidon puolelle tärkeitä esityksiä. Ministeri Lindén voi varmasti näitä tarkemmin käydä läpi. Me olemme juuri budjettiriihessä päättäneet esimerkiksi hoiva-avustajien koulutusmäärien lisäämisestä. Me olemme kiinnittäneet erittäin paljon huomiota myös työperäiseen maahanmuuttoon, miten sitä kautta saadaan Suomeen lisää työvoimaa, jonka puutteesta ei kärsi vain julkinen sektori vaan koko työvoimakenttä laajemminkin. Hallitus on tehnyt työtä, mutta kyllä, paljon on vielä työtä tehtävänä, Marin lopetti.

