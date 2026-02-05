Sammon tulos ylitti odotukset, nettotulos lähes kolminkertaistui

Sampo-konsernin loka-joulukuun tulos ylitti analyytikoiden odotukset.
Konsernin Underwriting-tulos oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 364 miljoonaa euroa, kun analyytikoiden konsensusennuste oli 352 miljoonaa euroa.
Underwriting-tulos tarkoittaa vakuutustoiminnan tulosta kaikkien kulujen jälkeen.
Sampo-konsernin tulos ennen veroja oli loka-joulukuussa 668 miljoonaa euroa, joka oli analyytikoiden konsensusennusteita (605 miljoonaa euroa) selvästi parempi tulos.
Nettotulosta Sampo teki vuoden viimeisellä neljänneksellä 538 miljoonaa euroa, joka on peräti lähes kolme kertaa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan (180 miljoonaa euroa).
– Sammon operatiivinen kehitys oli erinomaista läpi vuoden. Vahvan kasvun ja kurinalaisen marginaalien hallinnan myötä underwriting-tulos nousi 12 prosenttia kiintein valuuttakurssein, Sampon konsernijohtaja Morten Thorsrud toteaa yhtiön osavuosikatsauksessa.
Viime vuonna Sampo-konserni teki nettotulosta noin 2,0 miljardia euroa, joka on 73 prosenttia edellisvuotta enemmän.
Sammon liiketoiminnallinen asema on edelleen vakaa, ja sitä tukevat digitaalisten ratkaisujen yhä laajeneva asiakaskäyttö myynti-, palvelu- ja korvaustoiminnoissa.
Sampo odottaa konsernin vakuutusmaksutuottojen olevan kuluvana vuonna 9,5–9,8 miljardia euroa tarkoittaen 5–8 prosentin vuosikasvua. Konsernin underwriting-tuloksen arvioidaan olevan 1485–1600 miljoonaa euroa tarkoittaen 0–8 prosentin vuosikasvua.
Sampo-konsernin hallitus ehdottaa, että viime vuoden tuloksesta maksetaan osakekohtaista osinkoa 0,36 euroa osakkeelta, mikä vastaa 6 prosentin korotusta.
Sampo ilmoitti päivittävänsä voitonjakopolitiikkaansa mahdollistaakseen edelleen houkuttelevan yhdistelmän osinkoja ja omien osakkeiden takaisinostoja yhtiön keskittyessä puhtaasti vahinkovakuuttamiseen. Sampo tavoittelee jatkossa jakavansa noin 90 prosenttia konsernin tilikauden operatiivisesta tuloksesta osakkeenomistajille.
– Sammon Q4-tulos oli hieman odotuksia parempi, kun myrskyjen vaikutukset tulokseen jäivät odotettua vähäisemmiksi. Voitonjako oli suunnilleen linjassa odotuksiin, ja yhtiö myös selkeytti voitonjakopolitiikkaansa, tulosta kommentoi analyysiyhtiö Inderesin analyytikko Sauli Vilen Inderesin aamukatsauksessa.