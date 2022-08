Salman Rushdieta puukotettu New Yorkissa

Iranilaiskirjailija Salman Rushdie on joutunut puukotuksen uhriksi New Yorkissa, jossa hän oli pitämässä luentoa Chautauqua Institution-koulutuskeskuksessa osavaltion länsiosassa, kertoo The Times.

Kesken luennon klo 11 aamupäivälle lavalle syöksyi mies, joka alkoi lyödä ja puukottaa haastattelijaa ja Rushdieta, joka kaatui lattialle suureen verilammikkoon. Haastattelija sai lievän päävamman.

Tapahtumaa valvomassa ollut osavaltionpoliisi otti löysiin mustiin vaatteisin pukeutuneen hyökkääjän heti kiinni. Paikalla avustamassa oli myös Chautauquan sheriffi.

Hyökkääjä puukotti 75-vuotiasta Rushdieta yläruumiiseen ja yksi pisto osui oikealle kaulaan. Yläruumiistaan verinen Rushdie lennätettiin sairaalaan helikopterilla.

Iranin tuolloinen johtaja ajatollah Ruhollah Khomeini julkaisi vuonna 1989 fatwan eli laintulkinnan, jossa vaadittiin Rushdien kuolemaa hänen teoksestaan Saatanalliset säkeet. Teos on kielletty Iranissa ja monet muslimit pitivät sitä jumalanpilkkana.

Iran on myöhemmin etäännyttänyt itseään fatwasta, mutta vuonna iranilainen uskonnollinen säätiö korotti Rushdiesta maksettavan tapporahan 2,8 miljoonan dollarista 3,3 miljoonaan dollariin.