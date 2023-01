Salaliittoteoriat herättävät itkua ja naurua – valitse nauru

Toimittajan ja yhteiskuntatieteiden tohtorin pokka piti, kun hän haastatteli niitä, jotka tietävät totuuden liskoihmisistä ja avaruusolennoista. Jos hän tuli maininneeksi sanan salaliittoteoria, se tuomittiin, koska kyse on teorian sijaan totuudesta, joka meiltä muilta pimitetään.

Haastattelut Pasi Kivioja on tehnyt tyynesti, kuultavaansa provosoimatta, ja tuolla metodilla herkullisimmat keskustelutuokiot tallentuvat aidoimmillaan – kun juttukumppani pääsee kritiikittä suoltamaan tarinoitaan. Esimerkiksi tieto siitä, että ”maailmaa johtaa Illuminatin eli siniveristen muodostaman salaseuran varjohallitus, joka alun perin on tullut tänne muualta.”

Tätä ”mielenkiintoista” käsitystä jakelee Salatut elämät –sarjassa parisen kymmentä vuotta sitten ”Aleksi Salinia” näytellyt Tuomas Kytömäki. Häntä haastatellut Kivioja oli ilmeisen suurta itsehillintää vaativassa tilanteessa, koska Kytömäki esittää ajatuksia, jotka ovat kuin keitetystä lampaan päästä. Esimerkiksi: hän uskoo Donald Trumpin tavoin vaalivilppiin, joka on ”hyvisten salaliitto”. Koronaviruksen kehittivät kiinalaiset aikomuksenaan tappaa runsas puolet maapallon väestöstä, ja virus mutatoitui seurauksena influenssan katoaminen kokonaan.

Päästyään vauhtiin Kytömäki kuvailee, kuinka maailmalla on tulossa eliitin pidätyksiä ja syytteitä. Hollywood-leffat ja suuret tähdet ovat kadonneet (Tom Cruise ja Tom Hanks), heidät on kuulemma tuomittu kuolemaan. Meidänkin presidenttimme on mahdollisesti ”jo viety”:

”Ei ole Sauli Niinistöäkään kauheasti näkynyt kahteen vuoteen, uusimmissa somepäivityksissä hän on todella eri näköinen henkilö”.

Viimeksi mainittu uutisankka viittaa jo plagiointiin suoraan Arto Paasilinnan romaanista ja siitä tehdystä elokuvasta: pohjoisen kylähullu esittää Urho Kekkosesta otettuja kallokuvia, joiden perusteella selviää, että Kekkosen tilalle on vaihdettu uusi, aika tarkalleen saman näköinen tyyppi. Paasilinnan kyseessä ollen lukija kuitenkin tajuaa, että tarinan tyylilaji on silkkaa huumoria.

Viihteellinen asialukemisto, joka panee vakavaksi

Maailma on täynnä humpuukia. Kun nyt huhupuheita, hölynpölyä ja merkillisyyksiä lähtee etsiskelemään, materiaalia on yllin kyllin tarjolla. Sen hankintaan Kivioja sai oivallisen tilaisuuden, kun hän sai pätkäpestin Turun yliopistossa salaliittoteorioiden erikoistutkijaksi. Alkoi kasautua monenlaista hirtehistä tai kauhistuttavaa – riippuen lukijan omista tehdasasetuksista.

Kaikki pienet ja suuret järkytystä ja huomiota herättäneet tapahtumat saavat lisävoimaa mielikuvituksellisista selityksistä ja teorioista. John F. Kennedyn murha, Marilyn Monroen kuolema, Estonia, kulkutaudit ja kaikki julkisuutta keränneet tapahtumat muotoutuvat myyntiartikkeleiksi.

Muutama vuosikymmen sitten selittämättömiä ilmiöitä pohdiskelevat liikuskelivat väitteittensä kanssa hankalassa uutispimennossa, mutta sosiaalinen media on nostanut heidät kuuluisuuteen. Mukaan ovat tulleet huomiota keräävät vaikuttajatkin. Mitä erilaisimpien väitteiden levittäminen on helppoa, vaikka alkuperäinen uutislähde onkin vain yhden ”erikoisen” yksilön sivusto. Sitä myös suuren perinteisen median on helppo hyödyntää, jos luvassa on kosolti klikkauksia.

Uppo-Nallen rokotus kauhistutti

Toimittajakirjailija Elina Karjalainen loi aikoinaan lastenkirjahahmon nimeltä Uppo-Nalle, jonka rooli oli muun muassa tutustuttaa lapset moniin arkipäivän ilmiöihin. Pääsipä Uppo-Nalle jopa Kivinokan kesäteatterin ohjelmistoon, jossa tämä kävi rokotuksessa – näin Karjalainen oli vähentämässä lasten mahdollista lääkäri- ja rokotuspelkoa.

Nyt heräsi vaihtoehtolääkitystä, EU-vastaisuutta ja rokotuskielteisyyttä edustava Kristallipuolue. Sen kuntavaaliehdokkaat hyökkäsivät näytelmää vastaan syyttäen sitä lasten aivopesusta. Teatterilaisia uhattiin väkivallalla, ja niinpä näytelmän ohjaaja muutti käsikirjoitusta.

Useissa – noloissakin yhteyksissä – kuuluisaksi tullut Jussi Ahde oli mukana levittämässä tietoa maailmanlaajuisesta pizzagate-teoriasta Facebookissa. Nyt Ahde kertoo irtautuneensa (”olen päästänyt valtiosta rakkaudella irti”) ja käyttävänsä romuajoneuvoja, joissa on tekaistut kilvet. Se ei kuulemma vaaranna ketään.

Pizzagatessa oli kyse Hillary Clintonin väitetystä yhteydestä pedofiilirinkiin: erään pizzerian tiloissa harjoitettiin mainittua rikollisuutta. Väitettä levitettiin tarmolla. Jopa suomalainen EU-parlamentaarikko Laura Huhtasaari (ps.) on päivityksissään tarjoillut aiheeseen liittyvää puppua.

Uskoisitteko lentävään spagettihirviöön?

Vaikka salaliittoteorioita tutkinut Kivioja paljon kertookin, yhden kummallisuuden hän jättää rauhaan. Se on uskontokunnaksi itsensä julistanut poppoo, joka vannoo spagettihirviön olemassaoloon. Vaikka kyseessä on uskonnollinen parodia, sitä ihmetellessä voi vakavoitua. B. Henderson keksi parodiauskon vastalauseeksi Kansasin osavaltion päätökselle sallia älykkään suunnittelun opetus kouluissa evoluution rinnalla. Hyvä vitsi leviää.

Muuan itävaltalainen sai luvan käyttää pastasiivilää päähineenä ajokortissa merkkinä uskon vakaumuksesta. EU-direktiivi määrittelee, että ajokorttikuvassa saa käyttää uskonnollista päähinettä. Poliisi lisäsi kuitenkin, ettei valokuvaa hyväksytty siksi, että viranomaiset myöntäisivät pastasiivilän olevan uskonnollinen päähine. Ajokorttikuva sallittiin, koska kasvot näkyivät lain edellyttämällä tavalla.

Joskus viranomaiset ovat liiankin syvässä polviasennossa eri uskomuksia kunnioittaessaan ja niitä varoessaan. Mieleen tulevat Kevätvirsi ja sen arveluttavat pari sanaa, joita en tohdi lausua. Lukijalla tulisi olla turvallinen pakotie pois lukupaikastaan.

Pasi Kivioja: Salaliittoteorioiden ihmemaassa. Tarinoita ihmisistä kaninkolossa. Docendo 2022.