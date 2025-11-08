Saksassa täyskäännös: Miljoona turvapaikan hakijaa voidaan palauttaa

Saksa pyrkii palauttamaan yli miljoona turvapaikanhakijaa takaisin kotimaahansa. Lähtijöitä houkutellaan muun muassa ilmaisilla lentolipuilla sekä rahallisin kannustimin, kertoo Telegraph.
Paluuohjelman mukainen kertakorvaus on enintään 1000 euroa henkilöä kohden ja enintään 4000 euroa perhettä kohden. Aikuiselle tarjotaan myös 200 euroa matkarahaa. Alle 18-vuotiaille summa on 100 euroa.
Lisäksi Saksa tarjoutuu korvaamaan sairaanhoitokulut, jotka ovat aiheutuneet kolmen kuukauden kuluessa kotiinpaluusta.
Kannustimien lisäksi hallitus kiristää lainsäädäntöä, mikä helpottaisi tuomioistuinten karkoituspäätöksiä sellaisille ihmisille, jotka eivät halua vapaaehtoisesti palata.
Maan hallitus laati suunnitelman sen jälkeen, kun liittokansleri Friedrich Merz sanoi Saksan olevan ”ylikuormittunut” saapuneiden pakolaista määrästä.
Merz kommentoi aiemmin tällä viikolla, että Saksassa asuvien syyrialaispakolaisten, joille ei ole myönnetty Saksan kansalaisuutta, tulisi palata Syyriaan. Muutoin he voivat joutua karkotetuiksi.
– Syyrian sisällissota on ohi eikä ole enää mitään syytä hakea turvapaikkaa Saksasta, ja siksi voimme aloittaa palautukset, hän kommentoi tällä viikolla.
Afganistanin kanssa Saksa puolestaan neuvottelee sopimusta, joka takaisi rikostuomion saaneiden afganistanilaisten säännöllisiä palautuslentoja Afganistaniin.
Tämä on melkoinen muutos maan aiempaan linjaan. Liittokansleri Angela Merkelin aikana Saksassa vallitsi ”vieraanvarainen kulttuuri” (”Willkommenskultur”), kun maa avasi vuonna 2015 rajansa miljoonalle pakolaiselle.
Merz arvioi Merkelin aikaisen politiikan olevan takanapäin. Nykyistä poliittista linjaa kutsutaankin ”palautuskampanjaksi” (”Rückführungsoffensive”).
Saksassa elää tällä hetkellä arvioilta 700 000 syyrialaista ja 400 000 afganistalaista, joilla on pakolaisstatus.