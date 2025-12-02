Saksan ilmavoimat harjoittelee jälleen matalalla

Saksan ilmavoimat on palauttanut oikeutensa lentää suihkukoneilla lähellä maan pintaa Saksassa. Ohjaajilla on nyt lupa laskea lentokorkeutensa 250 jalkaan eli 76 metriin maan pinnan yläpuolella enintään kahdeksi minuutiksi, tosin vain määritellyillä matalalentoalueilla.

Ilmavoimat ilmoitti päätöksestä 27. marraskuuta 2025. Saksan asevoimien mukaan matalalentoalueita (LFA, Low Flying Area) on seitsemässä osavaltiossa. Ala-Saksissa LFA 1 “Niedersachsen” ja LFA 2 ” Münsterland” sijaitsevat lähellä Alankomaiden rajaa. LFA 3 ”Nordhessen” sijaitsee Hessenissä lähellä Nordrhein-Westfalenin rajaa. LFA 4:ää ei ole vielä määrätty.

LFA 5 ”Hamburg/Bremen” on Hampurin ja Bremenin välillä. Schleswig-Holsteinin keskiseen länsiosaan on määritelty LFA 6 ”Schleswig-Holstein”. LFA 7 “Bayern” sijaitsee Baijerissa, pääosin Donauwörthin ja Eichstättin alueilla, ja LFA 8 ”Neubrandenburg” suurimmaksi osaksi itäisen Mecklenburg-Etu-Pommerin alueella.

Saksan asevoimat perustelee matalalentoharjoittelun uudelleen aloittamista turvallisuuspolitiikan nykyisellä kehityksellä Euroopassa. Erityisesti taistelukoneiden, kuten Panavia Tornadon ja Eurofighter Typhoonin, ohjaajien kasvaneet operatiivisen valmiuden vaatimukset sekä monimutkainen koordinointi maajoukkojen kanssa tekee säännöllisestä matalalentoharjoittelusta välttämätöntä.

– Lentävää tulitukea ei voida antaa ilman säännöllisiä matalalentoharjoituksia, ilmavoimat korostaa.

Matalentoon tarkoitettuja harjoitusalueita oli käytössä noin vuoteen 2000 saakka. Nyt määrätyt alueet ovat ainoastaan Saksan taistelukoneiden käytettävissä; liittolaismaiden koneet eivät saa käyttää niitä. Kuljetus- ja erikoiskoneiden minimilentokorkeus on edelleen 500 jalkaa (150 metriä). Tätä lentokorkeutta koskevat rajoitukset poistettiin viime kesänä, mikä mahdollisti myös taistelukoneiden harjoittelun alimmillaan 150 metrin korkeudessa ilman lentotuntirajoituksia.