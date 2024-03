”Saksan autoteollisuus on eksistentiaalisessa kriisissä”

Saksalaislehti Der Spiegel ruotii kovin sanoin Saksan autoteollisuuden tulevaisuutta. Sen kuvataan olevan jutussa suorastaan ”eksistentiaalisessa kriisissä”. Syynä on liikenteen sähköistymisen haaste.

Viisi vuotta sitten sähköautojen saatavuus oli vielä varsin rajallista Saksassa.

Jutussa käytetään esimerkkitarinana Paderbornin kaupungin arkkihiippakunnan Caritas-yhdistystä. Se hävitti suuren osan diesel- ja bensiiniautoistaan. Tilalle tuli 114 sähköautoa ja 45 e-pyörää. Samaan aikaan suurten autoyhtiöiden toimitusjohtajat valittivat sähköautojen latauspaikkojen vähäisyydestä Saksassa.

Valitusten myötä 118 latauspistettä asennettiin Saksan Paderbornin kaupunkiin, joita Caritas-yhdistyksen työntekijät käyttivät työautojensa lataamiseen. Muutos laski Caritaksen kustannuksia 40 prosentilla, koska sähkö maksoi bensaa vähemmän. Säästöjä tuli myös autojen huolloissa, koska sähköautoja ei tarvinnut huoltaa yhtä usein kuin diesel- ja bensiiniautoja.

Upea alku kääntyi kuitenkin päälaelleen kun Caritas huomasi, että enää ei ole saatavilla yhdistyksen budjetille sopivia sähköautoja. Sähköautojen vuokraushinnat nousivat 60 eurosta 200–300 euroon kuukaudessa.

Paderbornin Caritas-yhdistyksen terveydenhoidon johtaja Hans-Werner Hüwelin mukaan saksalaisilta valmistajilta on haastava löytää sellaisia sähköautoja, jotka sopisivat heidän käyttötarkoituksiinsa ja budjettiinsa. Volkswagen on vaihtunut ranskalaiseen Renaultiin ja sen budjettibrändiin Daciaan. Usein myös ranskalaiset sähköautot ovat kalliimpia ylläpitää kuin diesel- ja bensiiniautot.

Saksan muissa Caritas-yhdistyksissä on jo alettu palata diesel- ja bensiiniautoihin, mutta Hüwel vakuuttaa Paderbornin pysyvän sähköautojen käytössä niin kauan kuin se on taloudellisesti mahdollista.

Sähköautot maksavat Saksassa tuhansia euroja enemmän kuin diesel- ja bensiiniautot. Markkinoilla ei ole tällä hetkellä sellaista saksalaista sähköautoa, joka maksaisi alle 25 000 euroa. Useimmiten hinnat kapuavat yli 30 000 euron. Volkswagen ei aio tuoda halvempia sähköautoja markkinoille ennen vuotta 2026.

Volkswagen on tuottanut sähköautoja neljän vuoden ajan. Tuona aikana sähköautoihin on investoitu 1,2 miljardilla eurolla. Työntekijöiden määrää on lisätty noin 2 800 työntekijästä noin 10 500 työntekijään.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan viime vuonna piti tuottaa 360 000 sähköautoa. Tavoitteesta kuitenkin jäätiin rutkasti, sillä vain 247 000 autoa tuotettiin viime vuonna Volkswagenin tehtailla.

Autoteollisuus kovassa vauhdissa Kiinassa

Myynti ja teknologia määräytyy Saksan silmissä nyt ulkomailla.

Tämän hetken suurimmat automarkkinat ovat Kiinassa. Siellä lähes neljännes myydyistä uusista autoista kulkee sähköllä. Volkswagen, BMW ja Mercedes-Benz ovat vaihtuneet yhdysvaltalaiseen Teslaan ja kiinalaiseen BYD:hen, joka ohitti BMW:n Kiinan myynneissä viime vuonna.

Sveitsiläisen rahoitusyhtiö UBS:n arvion mukaan kiinalaisten autojen osuus Euroopassa voi kasvaa nykyisestä 3 prosentista 20 prosenttiin tämän vuosikymmenen aikana. Sähköautoista on Kiinassa tällä hetkellä jopa ylitarjontaa, sillä sijoittajia ja rahoittajia valmistajille löytyy pilvin pimein. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan uusia autoja saattaa jäädä jopa 15 miljoonaa markkinoiden ulkopuolelle.

Kiinassa BYD Seagull -sähköautoa myydään alle 10 000 euron hintaan. Pian Saksaan saapuva BYD Seagull tulee olemaan myyntihinnaltaan kalliimpi, mutta jopa 20 000 euron hintalapulla se olisi halvin saatavilla oleva sähköauto Saksassa.