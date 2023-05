Saksalta järeä aseapupaketti Ukrainalle

Kuukausia kitsaasti Ukrainan aseapuun suhtautunut liittokansleri Olaf Scholtzin hallinto on ryhtynyt toimiin. Saksa on ilmoittanut tänä aamuna valmistelevansa uutta aseapua Ukrainalle. 2,7 miljardin euron apupaketti on tähän asti suurin, jonka Saksa myöntää hyökkäyssotaa vastaan taistelevalle Ukrainalle, Euronews kertoo.

Järeä tukipaketti pitää sisällään raskasta sotilaskalustoa, johon sisältyy muun muassa yli sata panssariajoneuvoa, kenttätykkejä ja neljä uutta ilmapuolustusjärjestelmää.

Saksan puolustusministeri Boris Pistoriuksen mukaan Berliini haluaa sodan loppuvan mahdollisimman pian. ”Siksi Saksa on valmis antamaan kaiken mahdollisen avun, niin kauan kuin tarvitsee”, sanoi puolustusministeri lausunnossaan.

Saksan aseapu on otettu juhlien vastaan Ukrainan hallinnossa. Presidentti Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Mykhailo Podoliak iloitsi apupaketin olevan osoitus, että sota viedään kohti oikeaa päätöstä. Samalla hän viittasi länsimaiden viimeaikaisiin ilmoituksiin tehostetusta aseavusta Ukrainalle.

Aikaisemmin tällä viikolla Britannia kertoi antaneensa Ukrainalle Storm Shadow -risteilyohjuksia.

States declare large defense aid packages for Ukraine. They do it demonstratively. The last example is the German package of EUR 2.7 billion. This directly indicates that…

– the war would be brought to the right end;

– the Russian Federation is bound to lose and sit on the…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 13, 2023