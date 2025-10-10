Verkkouutiset

Britannian Eurofighter Typhoon -hävittäjä harjoituksessa. / NATO

Saksa ostaa lisää Eurofightereita

  • Julkaistu 10.10.2025 | 16:01
  • Päivitetty 10.10.2025 | 16:31
Hankintaan sisältyy muun muassa seitsemän asejärjestelmää ja simulaattoreita.
Saksan parlamentin budjettikomitea on hyväksynyt pitkään suunnitellun 20 Eurofighter-hävittäjän lisähankinnan 3,75 miljardin euron hintaan. Rahoitus tulee normaalista puolustusbudjetista. Niin kutsuttua Tranche 5 -versiota edustavat koneet toimitetaan vuosina 2031–34.

– Eurofighter on Saksan taistelukonelaivaston tukipilari. Tranche 5 -koneiden hankinta palvelee vähittäistä siirtymistä ikääntyvien Tornado-hävittäjien kyvyistä elektronisen sodankäynnin ja tiedustelun osalta tulevaisuuden lavettiin, jolla Saksa jatkaa Nato-tavoitteidensa kunnioittamista, toteaa puolustusministeriön tiedote.

Berliini ilmoitti Tranche 5 -hankinnasta ensimmäisen kerran kesäkuussa 2025 täydentämään erillistä 38 koneen hankintaa, josta on jo sopimus Airbusin kanssa.

Eurofighter-tilauksen hyväksyntä sisältää seitsemän asejärjestelmää sekä 412 miljoonalla eurolla ohjaajakoulutuksen tueksi hankittavia simulaattoreita. Hyväksyttyyn Eurofighterin elektronisten sodankäyntikykyjen päivityksen hinnaksi tulee arviolta 1,13 miljardia euroa. Ne on suunniteltu erityisesti ilmatorjuntajärjestelmien lamauttamiseen.

– Eurofighter optimoidaan [Saabin valmistamaan] AREXIS-omasuojajärjestelmällä ja siihen liittyvillä ilmasta maahan -ohjuksilla, tiedote ilmoittaa.

Berliini valitsi AREXISin elektronista hyökkäyskykyä varten vuonna 2023. Sama varustus tulee vakiona kaikkiin Ruotsin ilmavoimien Gripen E-hävittäjiin. Eurofighter Tranche 5 -koneisiin on tulossa myös nykyistä paljon tehokkaampi EScan- AESA-tutka.

Vuonna 2003 käyttöön tullutta Eurofighteria on valmistettu yhteensä 616 konetta, mukaan lukien seitsemän prototyyppiä. Konetta valmistetaan neljän maan – Saksan, Britannian, Italian ja Espanjan – yhteistyönä. Tranche 1 -version koneita on jo poistettu käytöstä. Koneita on käytössä yhdeksän maan ilmavoimissa yhteensä 533, eniten Saksassa (129), Britanniassa (113) ja Italiassa (89). Konetyypin suurin vientimaa on Saudi-Arabia, jolla on 72 Eurofighteria.

