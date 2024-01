Saksa antaa sotilashelikoptereita Ukrainalle

Saksan hallitus on päättänyt antaa Ukrainalle kuusi Sea King Mk41 -monitoimihelikopteria.

Saksan puolustusministeri Boris Pistorius kertoi asiasta Ukrainaa tukevan niin sanotun Ramstein-ryhmän ministerikokouksessa.

Pistoriuksen mukaan helikoptereista on Ukrainalle hyötyä esimerkiksi sotilaiden kuljetuksissa ja Mustanmeren alueen valvontatehtävissä.

Saksan puolustusvoimat kertoo verkkosivuillaan, että Sea King Mk41 -helikopterin kantama on yli 1 500 kilometriä. Siinä on tutka ja infrapunakamera. Kestävä kopteri voi lentää erittäin huonoissakin sääolosuhteissa, ja sillä voidaan tyynellä säällä laskeutua veteen kelluvuutensa ansiosta. Kopterit on aseistettu 12,7 millimetrin raskaalla konekiväärillä.

Pistorius kertoi myös, että ukrainalaiset helikopterilentäjät koulutetaan Saksassa. Koneisiin toimitetaan myös varaosia. Helikoptereiden on määrä saapua Ukrainaan tämän vuoden puolivälissä.