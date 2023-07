SAK:n puheenjohtaja HS:lle: Tämä tuntipalkka riittäisi elämiseen

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kertoo Helsingin Sanomille näkemyksistään hallituksen suunnittelemista työmarkkinauudistuksista.

Eloranta kritisoi hallituksen suunnitelmia ja katsoo hallituksen heikentävän lakko-oikeutta ajaakseen läpi isoja työmarkkinauudistuksia. Elorannan mukaan suunnitelmat ovat ”radikaaleja”.

– Linja on jyrkempi kuin (Juha) Sipilän tai Esko Ahon (kesk.) hallituksen. Paitsi että tämä on radikaalimpi paketti, ei tässä edes pyritä hakemaan tasapainoa. Lopputulokset on jo kirjattu hallitusohjelmaan eikä neuvotteluvaraa ole, Elorantaa sanoo.

Eloranta ei ole optimistinen, että oma palkansaajajärjestönsä saavuttaa omia tavoitteitaan neuvotteluissa loppukesän ja syksyn aikana.

Eloranta kertoo kannattavansa 13 euron minimituntipalkkaa kaikkiin työehtosopimuksiin.

– Joillekin tämä on epäonnen luku. Minusta se olisi hyvä tavoite minimituntipalkaksi kaikkiin työehtosopimuksiin. Se turvaisi elämiseen riittävän palkan tässä maailmanajassa.

Eloranta puhuu myös työmarkkinoiden ”politisoitumisesta” ja huomauttaa, että palkansaajien yhteistyö työnantajien kanssa on rapautunut.

– Nyt työnantaja haluaa käyttää poliittista ohituskaistaa ja hakea selkävoittoja palkansaajaliikkeestä. En pidä järkevänä sitä, että työelämäkysymyksissä liikuttaisiin poliittisten suhdanteiden mukana suuntaan tai toiseen.