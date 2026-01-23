Saitko viestin hammashoidosta? Linkki voi viedä rahasi

Kuluneella viikolla on havaittu useita tietojenkalasteluviestejä, jotka esiintyvät hammashoidon ajanvarauksiin liittyvinä yhteydenottoina, Traficom varoittaa.
Viestit on laadittu huolellisesti ja ne voivat vaikuttaa aidoilta, mutta ne sisältävät linkkejä väärennetyille sivustoille. Linkkien kautta avautuvilla sivuilla pyritään kalastelemaan pankkitunnuksia, maksukorttitietoja tai muita henkilötietoja.
Viestien sisältö hyödyntää monille tuttua arjen tilannetta, kuten tulevaa hammaslääkärikäyntiä, ajan vahvistamista tai väitettyä peruutusta.
– Tyypillisesti vastaanottajaa kehotetaan klikkaamaan linkkiä ajan tarkistamiseksi tai maksun suorittamiseksi, sanoo tietoturva-asiantuntija Roni Kokkola Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksesta.
– Osassa viesteistä vedotaan kiireeseen esimerkiksi uhkaamalla ajan peruuntumisella, ellei asiaan reagoida nopeasti, hän jatkaa.
Vaikka viestit ovat huolellisesti laadittuja, usein ne eivät sisällä vastaanottajan nimeä tai tietoa hoitavasta hammaslääkäristä tai klinikasta. Lähettäjän osoite saattaa muistuttaa oikeaa, mutta tarkempi tarkastelu paljastaa poikkeamia.
Jos epäilet tulleesi huijatuksi:
- Ota viipymättä yhteys pankkiisi, jos olet syöttänyt pankki- tai maksukorttitietoja huijaussivustolle.
- Tee rikosilmoitus poliisille.
- Voit ilmoittaa tapauksesta myös Kyberturvallisuuskeskukselle