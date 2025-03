Sairauksista koostettiin erikoinen Morbus-taidenäyttely

Huhtikuussa Villa Gyllenbergin taidemuseossa aukeava Morbus -näyttely käsittelee sairautta ja kehollisuutta taiteen keinoin. Muun muassa Hanna Vihriälän, Viggo Wallensköldin, Saara Ekströmin, Jyrki Riekin sekä Ulla Jokisalon teoksista koostuvan näyttelyn keskiössä on suhtautumisemme kehoon ja sairauteen suorituskeskeisessä kulttuurissamme.

Näyttelyn kuraattori ja yksi sen taiteilijoista on taiteilija ja kirjoittaja Magdalena Åberg, joka on valinnut näyttelyyn teoksia viideltätoista nykytaiteilijalta sekä muutamia vanhempia teoksia. Morbus on esillä 2. huhtikuuta – 21. syyskuuta 2025.

Villa Gyllenbergin tiedotteen mukaan kehosta ja terveydestä on tullut elämän täyttävä projekti, jossa ei ole tilaa haavoittuvaisuuden tai kuoleman pohdinnalle.

– Pelkäämme sairautta ja kehon rappeutumista. Uskomme voivamme kontrolloida kehoamme ja seuraamme terveyttämme erilaisten laitteiden ja applikaatioiden avulla. Ruokavalion, liikunnan, lääkkeiden, kauneushoitojen ja leikkausten kautta tavoittelemme epärealistista fyysistä täydellisyyttä, taidemuseo kuvailee näyttelyä.

Magdalena Åberg kertoo joogaharrastuksen saaneen hänet kiinnostumaan kehollisuudesta uudella tavalla. Googlaillessaan hän törmäsi vanhoihin lääketieteellisiin julisteisiin, joista inspiroituneena hän on maalannut aiheesta omia versioitaan.

– Koin aiemmin kaiken sairauteen liittyvän vastenmielisenä ja voisi sanoa, että sairauksien ja sisäelimien maalaaminen on tapani kohdata tämä pelko, Åberg kertoo.

Näyttelyyn on valittu taiteilijoita, jotka käsittelevät teoksissaan kehollisuutta tai sairautta: sairastamista, medikalisaatiota, sisäelimiä, kehonosia sekä mielenterveyttä. Taide voi olla sekä taiteen tekijöille että taiteen katsojille tapa kohdata sairauteen, kehon ja mielen toiminnankyvyn heikentymiseen ja kuolemaan liittyviä pelkoja.

Morbus on latinaa ja tarkoittaa tautia tai sairautta. Näyttely on saanut innoituksensa museota ylläpitävän Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön lääketieteellisen tutkimuksen tukitoiminnasta. Säätiön perustajat olivat kiinnostuneita mielen ja kehon yhteydestä, ja säätiö tukee psykosomaattista lääketiedettä huomattavilla apurahoilla.

Monet teoksista on luotu erityisesti Morbusta varten, ja osa niistä on nähtävissä ainoastaan tässä näyttelyssä.

Näyttelyn taiteilijat ovat: Oscar Chan Yik Long, Saara Ekström, Raija Jokinen, Ulla Jokisalo, Tapani Kokko, Ida Koitila, Henrika Lax, Johanna Naukkarinen, Eeti Piiroinen, Jyrki Riekki, Mari Sunna, Pauliina Turakka Purhonen, Hanna Vihriälä, Viggo Wallensköld, Magdalena Åberg sekä Albert Edelfelt, Helene Schjerfbeck, Hugo Simberg ja Rafael Wardi.